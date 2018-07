[HRO] Neonazi Tilo Discher in Rostock geoutet

Tilo Discher bewohnt mit seiner kleinen Familie eine Wohnung in der Putbusser Straße 9, im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen. Beruflich ist er im handwerklichen Bereich tätig, vermutlich als Zimmermann.

Seit dem 8.Juni 2013 ist er mit seiner Frau Anne Discher (geb. Anne Reppien) verheiratet, zusammen haben sie einen Sohn.

Discher ist langjähriges Mitglied der Neonazigruppe „Rostocker Division“, diese ist unter anderem bekannt für, gewalttätige Übergriffe (z.B. auf den Stand von „Rostock Hilft“, im Herbst 2015 am Hauptbahnhof), dass Beschädigen des Mahnmals für den vom NSU ermordeten Mehmet Turgut, sowie andere kleine Aktionen.

Als Teil der Gruppe tritt er oft auf Demonstrationen auf. Besonders aktiv war er hierbei 2015 und 2016 als eine Flut an rechten Demos Mecklenburg Vorpommern erfasste, so zum Beispiel im November 2015 in der Rostocker Innenstadt (siehe Bild). Aber auch auf aktuellen Nazi Demos ist er immer wieder an zu treffen, so auf der AFD-Demo am 14.05.2018 in Lütten Klein.

Des weiteren nahm er in den Vergangenen Jahren an mehreren Faschistischen Schulungen, Konzerten und „Ausflügen“ Teil.

Das Nationalistische Gedankengut scheint in der Famile Discher allgemein auf fruchtbaren Boden zu stoßen, denn sowohl seine Frau als auch seine Schwester, Kathrin Discher, sind der extremen Rechten zuzuordnen. Letztere führt eine langjährige Beziehung mit Neonazi Christopher Bruhs (siehe Bild) der ebenfalls in der „Rostocker Division“ Aktiv ist.

Sollten Sie eine der hier genannten Personen antreffen, ist dringend antifaschistisches Handeln zu empfehlen!