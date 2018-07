Mobi-Aktionen in Kiel-Gaarden zur "Kein Schlussstrich"-Demo

Anlässlich des für den kommenden Mittwoch, 11. Juli 2018 geplanten Auftakts der Urteilsverkündung im 2013 eröffneten Prozess gegen Mitglieder des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) verteilten die Genoss*innen Flyer und Plakate um zur Demonstration am Mittwoch ab 17:00 Uhr am Alfons-Jonas-Platz in Gaarden zu mobilisieren. Diese Aktion macht darauf aufmerksam, dass es - in Zeiten, in denen Nazis in den Parlamenten sitzen und der Rechtsruck durch die Welt geht - mit einem Urteilsspruch gegen Neonaziverbrecher nicht getan ist. Nicht, so lange die Verstrickungen von Behörden wie dem Verfassungsschutz und der Polizei in die Morde durch den NSU verschleiert werden, nicht so lange Ermittlungsfehler und Verdunklungen durch die ermittelnden Stellen nicht als solche benannt werden, nicht so lange das Wegschauen und Zutun des deutschen Staates bei neonazistischen Gewalttaten weitestgehend ohne Konsequenzen bleibt.

Bereits in den vergangenen Tagen waren Antifaschist*innen unterwegs um für die Demo des "Kein Schlussstrich"-Bündnisses zu mobilisieren. An vielen Wänden und in Geschäften hängen Plakate, Flyer liegen aus und antifaschistische Strassenkünstler*innen waren ebenfalls aktiv.

Hier findet ihr den Aufruf zur Demo.