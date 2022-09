Unsere Solidarität gegen politischen Verrat! #3

Seit dem 28. Juli sagt der politische Verräter Johannes Domhöver am OLG Dresden gegen die dort Angeklagten aus. Von den vorerst anberaumten sechs Vernehmungstagen stehen noch zwei an. Wir rufen alle Antifaschist*innen dazu auf, am 21.09.2022 und am folgenden Tag euch den Kundgebungen vor dem OLG im Dresdner Hammerweg anzuschließen, die Aussage von Domhöver zu begleiten, Redebeiträge und Musik zu hören, sich mit Genoss*innen auszutauschen und Solidarität mit denen zu zeigen, für die diese Tage besonders schlimm werden.