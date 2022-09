Bannerdrop "Mörder musst du Mörder nennen" - Berlin Friedrichshain Boxi

In der letzten Zeit häufen sich die Tötungsdelikte der Bullen in immer kürzeren Abständen. Ihre Schiesseisen sitzen locker. Bundesweit – wie in Berlin! Das heute am 10.9.2022 am Boxhagener Platz mitten im pulsierenden Wochen- und Biomarkt aufghängte Transparent sagt es klar und deutlich: MÖRDER MUSST DU MÖRDER NENNEN!