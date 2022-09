Bremen: NEONAZI BRANDSTIFTER

Jan Engelke, Martin Bock, Dave Sanders und Nico Jürgensmeyer haben in der Nacht auf den 16.02.2020 das linke Jugendzentrum die „Friese“ im Bremer Viertel angezündet. Währenddessen fand dort ein Konzert statt. Damit nahmen sie den Tod von Menschen in Kauf. Mehrere Konzertbesucher*innen erlitten Rauchvergiftungen. Die Täter bewegen sich seit Jahren in der militanten Neonaziszene, wie in der Partei die Rechte, NPD und des Umfelds von Phalanx18 und Querdenken.

Mehr Infos unter https://antifa-bremen.org/enemy/nazis-zuendeten-die-friese-an/

Neonazis bekämpfen – mit allen Mitteln, auf allen Ebenen.