Besser als 9€ Ticket-Kostenloser ÖPNV

Heute Nacht haben wir in Berlin auf der Strecke der U1 Automaten zugeklebt und somit einen Anfang gesetzt für die kostenlose Nutzung des ÖPNV.

Dass Menschen kostenlos den ÖPNV nutzen können, sollte selbstverständlich sein.

Besonders jetzt, da breite Teile der Gesellschaft kommenden Herbst zwischen Duschen, Essen oder anderen Grundbedürfnissen entscheiden müssen.

Durch kostenlosen ÖPNV wird die Teilhabe an der Gesellschaft für alle Menschen ermöglicht, auch für diejenigen mit wenig Geld.

Außerdem ist kostenloser ÖPNV Grundlage für eine echte Mobilitätswende, die absolut notwendig ist angesichts der tödlichen Realität der Klimakrise.

Besonders in einem Land, in dem es Geld ohne Ende gibt, ist die Umsetzung besonders leicht möglich und längst überfällig.

Wie locker das Geld sitzt, zeigte unter anderem, dass innerhalb weniger Tage 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr bereitgestellt wurden.

Würde Lindner sich nicht nur für Umverteilung von unten nach oben einsetzen, könnte beispielsweise durch die Übergewinnsteuer innerhalb kürzester Zeit der ÖPNV kostenlos gemacht werden.

Spanien zeigt schon, wie es geht. Stattdessen sichert die Gasumlage den Profiteur*Innen des Krieges nochmehr Geld zu auf kosten der Steurezahlenden.

Das Geld würde außerdem zur Verfügung stehen, welches sinnloser weise für tausende Stellen zur Ticketverwaltung, Kontrolle der Tickets oder Infrastruktur wie Automaten etc. gebraucht wird.

Zusätzlich müsste kein Mensch mehr für Fahren ohne Ticket ins Gefängnis gehen. Abgesehen von dieser menschenverachtenden Tatsache,

dass Menschen wegen 3 Euro hinter Gitter kommen, kostet ein Gefängnisaufenthalt ebenfalls hunderte Tausende Euro Steuergelder pro Jahr pro Mensch.

Das ist Geld, welches für kostenlosen ÖPNV benötigt wird.

Da die Bundesregierung stattdessen korrupte Politik für Porsche, Uniper und andere Konzerne macht, haben wir uns entschieden, die Verkehrswende selber in die Hand zu nehmen und mit der U1 anzufangen.