[LE] Solifoto für Angeklagte in Athen

+++English version below+++ Wir solidarisieren uns mit den 6 Angeklagten in Athen, welche am 19.08.2022 beim Widerstand gegen die Räumung des Eleonas Refugee Camps festgenommen wurden. In Eleonas befindet sich das letzte Refugee Camp von Athen. Vor einiger Zeit wurde beschlossen, dass es im Rahmen der Gentrifizierung des industriell geprägten Stadtteils geschlossen werden und die Bewohner*innen auf die umliegenden, mehrere Stunden entfernten Camps verteilt werden sollen. Für die Menschen in Eleonas bedeutet das, dass sie aus ihrer vertrauten Community gerissen werden, dass sie auf Grund der schlechten Anbindung gesellschaftlich isoliert werden, dass sie ihre Arbeitsplätze verlieren und dass die Kinder nicht mehr zur Schule gehen können. Einige der Bewohner*innen wehren sich kontinuierlich und aktiv gegen die Schließung des Camps. Des weiteren gab es einen internationalen Aufruf, den Widerstand gegen die Räumung vor Ort zu unterstützen, welchem Menschen aus verschiedenen Ländern folgten.Bei vergangenen Versuchen, Menschen aus dem Camp zu versetzen, wurde sich lautstark die Straße genommen und die Zugänge verbarrikadiert. (Menschen, die das Camp "freiwillig" verlassen wollten, konnten dies natürlich trotz der aufgebauten Barrikaden tun.)Dabei kam es bereits am 17.08. zu gewaltsamen Angriffen durch die Bullen, darunter waren auch Einheiten derOPKE („Kriminalpräventions- und Repressionsteams"). Auch die Anwesenheit von Kindern hielt die Bullen nicht davon ab, Unmengen an Pfefferspray und Tränengas einzusetzen sowie auf am Boden sitzende Menschen einzuprügeln. Am zweiten Morgen der angekündigten Transporte wurden schließlich 6 der anwesenden solidarischen Personen willkürlich von den Bullen mitgenommen, weitere konnten den Festnahmen entgehen. Nach einer Nacht in den Zellen der örtlichen Polizeistation GADA wurden die Verhafteten mit einer Vielfalt von überzogenen Anklagepunkten zur Gerichtsverhandlung am 01.09.2022 vorgeladen: Beleidigung, Widerstand, Störung des öffentlichen Friedens, tätlicher Angriff usw. Der einzigen FLINTA Person unter den festgenommenen wird ein weiterer Vorwurf erhoben: Sie soll mit zwei weiteren Frauen des Camps den Aufstand angeführt haben. An ihnen allen soll nun stellvertretend für alle solidarischen Menschen vor Ort ein Exempel statuiert werden. Der autoritäre Staat will den Widerstand in Eleonas durch Einschüchterung unterbinden, um seine rassistischen Maßnahmen ungestört durchführen zu können. Wir solidarisieren uns mit den Angeklagten und den widerständigen Bewohner*innen des Camps Eleonas und sind in Gedanken bei ihnen. No nation, no border! Fight law and order! In Griechenland und überall! +++English version+++ We stand in solidarity with the 6 defendants in Athens who were arrested on 19th August 2022 while resisting the eviction of the Eleonas Refugee Camp. Eleonas is the location of the last Refugee Camp of Athens. Some time ago it was decided that it should be closed as part of the gentrification of the industrialized district. The residents should be distributed to the surrounding camps several hours away. For the people of Eleonas, this means that they will be torn from their familiar community, that they will be socially isolated due to the poor infrastructure, that they will lose their jobs and that their children will no longer be able to attend school. Some of the residents are continuously and actively resisting the closure of the camp. Furthermore, there was an international call to support the resistance against the eviction on site, which people from different countries followed. In past attempts to move people out of the camp, people loudly took the street and barricaded the entrances. (People who wanted to leave the camp "voluntarily" could do so, of course, despite the barricades that were set up). In the process, there were already violent attacks by the cops on 17th August, including units of the OPKE ("crime prevention and repression teams"). Even the presence of children did not stop the cops from using a vast amount of pepper spray and tear gas, as well as beating people sitting on the ground. During the second morning of the announced transports, 6 of the solidarity people present were arbitrarily taken away by the cops, while others managed to escape the arrest. After a night in the cells of the local police station GADA, those arrested were summoned to the court hearing on 1st Septembre 2022 with a variety of exaggerated charges: insult, resistance, disturbing the public peace, assault, etc. The only FLINTA person among those arrested is facing another charge on top: she is alleged to have led the riot with two other women of the camp. All of them are now to be made an example of on behalf of all people in solidarity on the ground. The authoritarian state wants to stop the resistance in Eleonas by intimidation in order to be able to carry out its racist measures undisturbed. We stand in solidarity with the defendants and the resistant residents of Eleonas Camp and are with them in our minds. No nation, no border! Fight law and order! In Greece and everywhere!