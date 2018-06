IB Bodensee geoutet - Antifa Paradise

VOLLES OUTING MIT BILDERN UNTER:

https://antifaparadise.blackblogs.org/2018/06/20/identitaere-bewegung-bo...

Identitäre Bewegung Bodensee enttarnen und verjagen

Die Identitäre Bewegung tritt seit über einem Jahr vermehrt in der Bodenseeregion auf.

Bekannt wurden sie vor allem durch das Verhüllen der Imperia-Statue, das inoffizielle Konstanzer Wahrzeichen, in eine Burka, sowie Bestücken mit einem Banner.

Auch sonst fallen die Mitglieder immer wieder durch rassistische Hetze bei Veranstaltungen, beim Flyern und bei Stickeraktionen auf, aber auch das gewaltsame Stören von antifaschistischen Vorträgen, wie im November an der Universität Konstanz, gehört zu ihren Umtrieben.

Ihr wichtigstes Medium war zweifellos die Facebook-Seite "Identitäre Bewegung Schwaben", zu der die Ortsgruppe Bodensee gehört.

Diese wurde vor kurzem von Facebook gesperrt. Daraufhin tat sich die IB Schwaben zusammen und hielt am Samstag, den 17. Juni, Infostände in Tübingen und Ulm ab, um ihre rechtsextremen Positionen unters "Volk" zu bringen.

Es lässt sich vermuten, dass nun auch eine solche Aktion in Konstanz geplant ist - wir wollen die Faschist*innen aus der Deckung holen und machen bekannt, wer sich hinter der Bewegung verbirgt.

Denn wir werden keine rassistische Hetze zulassen, eure vermeintliche Anonymität nehmen wir euch und sorgen dafür, dass ihr euch nicht in unsere Stadt traut.

Faschist*innen angreifen, auf allen Ebenen, mit allen Mitteln!

Eure Antifa Paradise

PS: Ach und Fregin? Lösch dich.

1. Dominik Böhler - Ortsgruppenleiter

Dresdner Straße 12, 78467 Konstanz

Arbeitet bei Schwarz Außenwerbung Konstanz

2. Leonard Fregin - IB Youtuber

Bodenseestr. 56, 88634 Herdwangen

Wohnt bei seiner Mutter, Margit Stützle

3. André Rommel

Konstanzer Straße 38, 8280 Kreuzlingen, Schweiz

4. Julian Krämer

Bahnhofsstraße 70, 88682 Salem

Justus von Liebig Schule Überlingen

5. Kevin Dold

Allweilerstraße 16, 78315 Radolfzell

6. Patrick Baumann

Keberlistraße 33, 8273 Tägerwilen, Schweiz

7. Lyubomyr Pankevych

Muntprastraße 9, 78462 Konstanz

Studiert Politik und Verwaltung im 2. Semester an der Uni Konstanz