[MA] Nazi-Wohnung in Neckarstadt besucht

Vor mehreren Tagen haben wir die Wohnung von Herr Schleifer und Tanja Heinzelmann in der Pumpwerkstraße 24 in Neckarstadt West (Mannheim) besucht. Die beiden fallen u.A. durch eindeutige Bekenntnisse zur NS-Ideologie in Form von Stickern an Ihrer Wohnungstür auf, und fühlten sich damit anscheinend in der Neckarstadt sicher.

Deshalb haben wir die beiden besucht und ihnen antifaschistische Grüße überbracht: Wir haben Ihnen großzügig einen Eimer schwarze Farbe an die Wohnungstür geschüttet und unsere Aktion mit einem großen Schriftzug „Nazi-Schwein“ neben der Wohnungstür abgerundet.

Auch wenn Herr Schleifer und Frau Heinzelmann keine nennenswerte Rolle in irgendeinem politischen Zusammenhang einnehmen, ist es für uns nicht hinnehmbar, dass Menschen ungestraft ihre menschenverachtende Gesinnung zur Schau tragen. Besonders im migrantisch geprägten Arbeiterviertel Neckarstadt West ist dies reine Provokation und soll die eigene „Stärke und Furchtlosigkeit“ demonstrieren. Das wollten wir nicht unkommentiert lassen

Für einen konsequenten Antifaschismus.

Nazis aus den Kiezen jagen!