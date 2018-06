(B) Solikundgebung für Isa und Nero - Bericht

In Redebeiträgen wurde der Stand des Verfahrens gegen Isa zusammengefasst und erklärt, für seine Freiheit kämpfen zu wollen. Neben Isa wurde auch Nero thematisiert, der z.Zt. in Tegel sitzt und kurz vor der Entscheidung zur Freilassung nach 2/3 der Gesamtstrafe steht. Ein Gericht wird am 28. Juni darüber entscheiden, ob er noch bis Januar nächsten Jahres einsitzt. Außerdem gab es eine Einladung zum Berufungsprozess gegen Balu am Mittwoch, den 20. Juni, der immernoch wegen der Demo am 9. Juli 2016 angeklagt ist. Balu saß drei Monate in U-Haft, weil er für die Rigaer94 demonstrierte, die zu diesem Zeitpunkt von Bullen belagert wurde um Räumung der Kadterschmiede zu vollenden.

Die Kundgebung konnte ungehindert ohne jegliche Kooperation mit den Bullen durchgeführt werden. Diese beschränkten sich darauf, in der Gegend herumzustehen. Auch der Staatsschutz war mit drei Zivilen anwesend.

Um der anhaltenden Repression entgegenzuwirken hat sich eine Soligruppe für Isa und Nero zusammengefunden. Auf dem Blog verfahrengebiet.noblogs.org soll die Repressionsstrategie der Bullen thematisiert werden.

Am kommenden Samstag um 20 Uhr haben Interessierte nochmal die Möglichkeit, sich auf der Infoveranstaltung in der Kadterschmiede über den Stand der Dinge bei Isa und Nero zu informieren. Anschließend gibt es eine Soliparty für Repressionskosten.

Nicht vergessen: am 2. Juli ist in Moabit Isas erster Prozesstag, zu dem alle eingeladen sind.