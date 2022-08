Freiheit für Jo! Bullenwache in Tübingen mit Farbe markiert

In der Nacht auf Montag wurde die Bullenwache in der Südstadt von Tübingen mit den Parolen "Free Jo", "Free Dy" und "ACAB" markiert. Seit Montag sitzt der Antifaschist Jo in der JVA in Ravensburg in Haft, weil ihm Beteiligung bei einer Auseinandersetzung mit Faschisten der Nazi"gewerkschaft" Zentrum vorgeworfen wird. Dy sitzt bereits länger wegen denselben Vorwürfen im Knast.