Feuer und Flamme in Jockgrim - Rechtsextreme in der Südpfalz stoppen!

Die AfD Fraktion Rheinland-Pfalz wählte am 26. Mai 2018 das südpfälzische Dorf Jockgrim für Feierlichkeiten gezielt aus.

Wir, das Aktionskomitee "Wir sind Jockgrim (WsJ)", feuerten die Feierlaune an.

Jockgrim´s Geschichte ist von industrieller Ziegelproduktion und der Vergangenheit von NS-Funktionär Johann Wilhelm Ludowici geprägt:

Johann Wilhelm Ludowici

Der Name Ludowici drückte dem Zieglerdorf seinen Stempel auf.

Ludowici´s Persilschein wirkt bis heute.

Eine Aufarbeitung fand anlässlich der 750-Jahr Feier von Jockgrim statt.

Dr. Ludowicis Nationalstein und Persilschein

Aus diesem Anlass stellte sich Jockgrim 2015 der Vergangenheit, lebt aber immer noch in der Vergangenheit.

Die Blaufaschisten der AfD scheinen ein leichtes Spiel ohne Widerstand zu haben.

Der ortsansässige Gerüstbau-Unternehmer Thomas Schmitt hetzte bereits im Jahr 2015 mitten im Dorfzentrum von Jockgrim mit Anti-Asylanten-Plakaten gegen „alle Ausländer, Migranten, Asylanten und Begeisterten unseres Sozialsystems“, ...

Jockgrim: Merkwürdiges Anti-Asylanten-Plakat beunruhigt Bürger und Politik

Schaukästen in Jockgrim: Anzeige wegen Kamera-Attrappe

... lange bevor die AfD in Jockgrim blauen Flaggenwahn in das Dorfbild und im nahegelegenen Kandel rechtsextremen und rassistischen Dreck auf die Straßen spülte.

Nach dem Einzug der AfD in den Landtag Rheinland-Pfalz im Jahr 2016 wurde der Wahlkampf für die Bundestagswahl 2017 ausgedehnt.

In Jockgrim wurden mit Beatrix von Storch, Heiko Wildberg und Sebastian Münzenmaier am 09.06.2017,

in Kandel mit Alice Weidel, Sebastian Münzenmaier und Heiko Wildberg am 25.08.2017 zwei Hetzveranstaltungen zur Bundestagswahl ausgerichtet.

Viele Wahlplakate erlitten in dieser Zeit einen scheinbaren Schaden von 3.000 Euro. Die AfD ging von einem "systematischen Vorgehen" ihrer "politischen Gegner" aus.





In Kandel gab es zu dieser Zeit keinen nennenswerten Protest.

Der Bundestagskandidat Heiko Wildberg aus Kandel musste als braunkonservativer Ex-Grüner keinen nennenswerten Wandel bei der AfD durchführen und geniest bei wenigen Grünen in der Südpfalz immer noch Nestlingsschutz.

Kurz notiert: Südpfalz: AfD-Kandidat heißt Heiko Wildberg

#EkelhAfD im Zusammenhang mit den aktuellen Ereignissen in #Kandel und der AfD-Hetzkampagne Kandelistueberall ist das Youtube-Profil „Marlies Wildberg“ und Likes für die Identitäre Bewegung.

Das Aktionskomitee #WsJ legte ein Puzzle aus und beleuchtete das dunkle Jockgrim vor dem 26. Mai 2018.

Film ab!

Feuer und Flamme in Jockgrim





Alerta! No Pasarán! AfD in die Tonne!