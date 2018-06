AfD aus dem Westend vertreiben! Aktionen & Kundgebung

Eine Gruppe von AktivistInnen hat heute der "Taverna Hellas" (Heimeranstraße 61 im Münchener Westend) einen Besuch abgestattet. Dort haben bereits mehrere Infoveranstaltungen der AfD stattgefunden, für den 11.Juni ist noch eine geplant.

Im Viertel wurden hunderte Flyer verteilt und Plakate aufgehängt. Als Höhepunkt wurde die Wirtschaft mit Sprühkreide ("Rassisten angreifen") verschönert. Aus dem Aufruf:

"Diese Partei, die versucht uns mit Rassismus, Sexismus und Antisemitismus zu spalten, die ArbeiterInnen und Arbeitslose bekämpft, die offen mit neonazistischen Schlägertrups kooperiert, will sich also in unserem Viertel treffen. Das Westend stand seit jeher für kulturelle Vielfalt, weltoffenheit und gegen Rassismus.Obwohl bereits Versuche unternommen wurden den Wirt dazu zu bewegen, die Neu-Rechten aus dem Lokal zu schmeißen beziehungsweise keine weiteren Reservierungen anzunehmen, hält dieser an seinen neuen Kund*innen fest. Wir rufen daher zu Protesten gegenüber der Wirtschaft auf um klar zu machen, dass wir nichts unversucht lassen werden bis die Hetzer sich nicht mehr in unserem Viertel, in unserer Stadt oder sonst irgendwo trauen ihre menschenfeindlichen Ideologie zu verbreiten!"