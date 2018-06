Hitzacker 18.Mai

Was muss nicht passiert sein, im Wendland, am 18. Mai. Alle

äußern sich dazu. Alle schreiben darüber. Spiegel, Focus, die

Welt, die Süddeutsche, der NDR, RTL, SAT1 .... die Liste nimmt

kein Ende. 26.000 Einträge zu "Hitzacker" verzeichnet Google

in der letzten Woche. Die Empörung schlägt Wellen.

Von einer "Neuen Dimension der Gewalt" spricht die Polizei, von

"Gewalttaten gegen Polizeibeamte" und Skrupellosigkeit die

Polizeigewerkschaft. Von "Angriffen", "Belagerung" ja "Terror"

ist die Rede. Die Berichte werden mit Bildern von Vermummten

illustriert, die entweder wild in die Kamera gucken oder mit

Baumstämmen schmeissen.

Die Politik meldet sich quer durch die Parteien zu Wort,

einheitlich "entsetzt". Der niedersächsische Innenminister, der

von Mecklenburg-Vorpommern, diverse B- und C-Polit-Promis.

Alle zeigen sich zutiefst erschüttert.

Was zum Teufel ist passiert?

Ein Mord? Eine Entführung oder Geiselnahme? Wurde ein Haus

angezündet? Eine Polizeiwache überfallen? Wenigstens ein

Streifenwagen angezündet?

Nein?

Wurde eine Scheibe eingeschmissen? Ein Reifen entlüftet? Ein

Polizist angespuckt? Ein Böller gezündet?

Nein?

Wurde jemand beleidigt? Eine Tür geöffnet? Eine Klingel

betätigt? Ein Blumentopf geklaut? Wenigstens ein Zaun

überstiegen?

Auch nicht?Also was ist passiert?

Nach unseren Informationen geschah folgendes:

Etwa 60 Menschen stehen in gewissen Abstand vor einem

Grundstück und singen vier Lieder, begleitet mit akustischen

Instrumenten. Einige von ihnen (zwischen 10 und 20)

vermummen sich zeitweise, weil Kamera-Aufnahmen gemacht

werden.

Zwei Personen befestigen von der Straße aus drei Fahnen an

einem Carport. Etwa drei Personen betreten den Rand des

Grundstücks, und lehnen eine weitere Fahne an einen Baum.

Danach entfernen sie sich wieder.

Nach etwa 10 Minuten kommt ein Streifenwagen. Die beiden

Beamten steigen aus, gehen in das Haus, lassen ihr Fahrzeug

unbewacht stehen. Nach insgesamt etwa 20-25 Minuten zieht

die Gruppe wieder ab. Ca. 600 Meter vom Haus entfernt wird

sie von einer heranpreschenden Einheit der Polizei eingeholt,

und ein Großteil der Beteiligten zu Boden gebracht und

eingekesselt. Dabei kommt es mehrfach zu körperlicher Gewalt

von Polizist_innen gegen Beteiligte.

Das Video für den eigenen Eindruck: vimeo.com/271084602

Was macht dieses Geschehen jetzt so ungeheuerlich? Es war das

Haus eines Polizisten. Und seiner Familie.

Ob die Familie Angst bekommen hat, ist nicht bekannt. Die

Pressemitteilungen gehen davon aus. Wir wissen es nicht. Wir

wissen, dass eine Nachbarin mit ihren Kindern am Gartenzaun

stand und sich das Konzert angesehen hat. Wir wissen auch,

dass Herr Hupp nicht direkt zu seiner Familie geeilt ist, sondern

etwa eine halbe Stunde am Polizeikessel verbracht hat und dort

Beteiligte des Konzerts geschlagen und getreten hat.

Wir wissen, dass die Beteiligten explizit keine Situation schaffen

wollten, die von der Familie als bedrohlich empfunden wird.

Deshalb der fröhliche Charakter der Aktion, deshalb ein

respektvoller Abstand zum Haus, deshalb keine Parolen ausser

„Hupp, Hupp, Hurra!“.Warum Hupp?

Warum ging es zum Haus dieses Polizisten? Herr Hupp, seines

Zeichens Beamter der politischen Polizei in Lüchow-

Dannenberg, hat nicht einfach nur seinen Job gemacht. Er hat in

den vergangenen Monaten Häuser von mutmaßlichen

Aktivist_innen tagelang observiert, ohne dass gegen die

Bewohner_innen ein Ermittlungsverfahren bekannt wäre. Er gilt

als federführend bei dem Einsatz im Gasthof Meuchefitz, als 80

vermummte und zum Teil mit Maschinenpistolen bewaffnete

Polizist_innen ein Transparent beschlagnahmten und die

Personalien von Tagungshausgästen (inklusive Kindern)

aufnahmen. Er bedroht Aktivist_innen persönlich – z.B. mit den

Worten „Ich mach dich fertig!“. Er denunziert Aktivist_innen,

indem er Bündnispartner_innen aufsucht, ihnen Fotos von

Menschen zeigt und vor der Zusammenarbeit mit diesen

„Terroristen“ warnt. Ohne dass Ermittlungsverfahren,

geschweige denn Urteile gegen diese Menschen bekannt wären.

Und er kam während der KLP fast täglich nach Meuchefitz, um

dort Fotos anzufertigen. Wenn sich mal wirklich jemand für die

zweifelhaften Praktiken dieses Herrn interessiert, lässt sich all

dies durch Zeugenaussagen belegen.

Zusammengefasst:

Die Aktion hat sich nicht gegen einen x-beliebigen Polizisten

gerichtet. Sie war sehr gezielt, sie war friedlich und fröhlich. Sie

war in keiner Weise darauf ausgerichtet, die Familie des Herrn

Hupp einzuschüchtern.

Ob der Ort des Konzertes angemessen war, ist auch im Umfeld

der Sänger_innen umstritten und wird noch weiter diskutiert

werden.

Dass das Bild, das in einem Großteil der Medien gezeichnet

wurde, kaum etwas mit den Geschehnissen vor Ort zu tun hatte,

ist aber sicher.

Wir empfehlen allen, erst einmal durchzuatmen.

Wir schreiben diesen Text unter Pseudonym. Wir wollen schreiben können,

was wir für wahr und richtig halten, ohne als nächstes auf der Feindesliste des

Herrn Hupp zu landen. Wir waren nicht selbst vor Ort, haben aber mit

Beteiligten und Zeug_innen gesprochen, etwas Internetrecherche betrieben,

gesunden Menschenverstand und unsere Kenntnisse des Wendlands genutzt.

Dasy & Willi Anders

Das PDF im Anhang enthält noch eine schöne Gegenüberstellung der "Nachrichten" und der Fakten.