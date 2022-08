Outing Florian Raßbach Neue Stärke Partei Erfurt

Wohnort von Florian Raßbach in Erfurt bekannt

Weil man sich beim Kampf gegen die Faschos nicht auf den Staat verlassen kann, informieren wir für Selbstschutz und direkte Aktion:

Florian Raßbach, Mitglied der Neuen Stärke Partei wohnte bis vor kurzem in der Friedrich-Engels-Straße 44a und ist (wohl) ein paar Häuser weiter in das Haus an der Salinenstraße/Ecke Feldstraße (laut Maps Salinenstraße 135) in Erfurt umgezogen. Er ist sowohl bei NSP als auch Querdenken Veranstaltungen (oder privat am Ilversgehofener Platz) als aggressiv pöbelnder Fascho unterwegs (also passt auf euch auf und warnt andere)

auf dass sich wenigstens einer weniger wohl fühlt – zeigen wir Raßbach, dass er in Erfurt und auch sonstwo nicht willkommen ist

nähere Informationen und weitere Bilder wurden hier gesammelt.

Alerta!