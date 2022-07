Radio hören

Zu den Podcasts:

- Politische Gefangene Özgül Emre aus der BRD beendet ihren Hungerstreik erfolgreich

Özgül Emre, verhaftet am 16.Mai wegen §129b, hat nun am 29 Juno dieses Jahres. ihren Hungerstreik nach 44 Tagen beendet, weil auf ihre Forderung, nicht zum Tragen von Anstaltsuniform gezwungen zu werden, von den deutschen Knastbehörden angenommen wurde.

Ihr sowie den beiden Aktivisten Ihsan Cibelik und Serkan Küpeli, die ebenfalls in Untersuchungshaft genommen wurden, werden »Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland« nach dem Gesinnungsparagraphen 129 b vorgeworfen. Sie sollen der Revolutionäre Volksbefreiungspartei-Front (DHKP-C) aus der Türkei angehören, die in der BRD seit 1998 verbotenen ist.

Dazu ein Telefon- Interview mit einer Aktivistin.

-Studiogespräch zur Geschichte des Hungerstreiks und der Zwangsernährung in der BRD

Kürzlich drohte im Juni der politischen Gefangenen Özgül Emre in der JVA Wittlich Zwangsernährung.

Wir wollen deshalb auf die Hungerstreiks der siebziger und achtziger Jahre hier in der BRD eingehen.

Zusätzlich wollen wir uns mit der Zwangsernährung beschäftigen, die auch als Zwangsernährungsfolter bezeichnet wurde.

Die politischen Gefangenen Holger Meins und Sigurd Debus überlebten diese Tortur nicht.

- Gerichtsprozess in Augsburg; Suryoye-Aktivist Sami Grigo Baydar angeklagt

Gegen den Suryoye-Aktivisten Sami Grigo Baydar wird am 12 juli 2022 vor dem Landgericht Augsburg ein Verfahren eröffnet. Sami Baydar steht seit Jahren unter der Repression durch bayerische und bundesdeutsche Behörden. Seine Solidaritätsarbeit für die Suryoye (Aramäer, Assyrer, Chaldäer) in der Türkei und in Europa sowie die Fürsprache für die linke türkische Musikgruppe Grup Yorum haben ihm zahlreiche Strafverfahren eingebracht.

Zu diesem Verfahren wird Sami telefonisch interviewt, mit seinem Aufruf, ihn am Prozess-Tag solidarisch vor Ort zu unterstützen.

Anmerkungen:

Am 12.6. ist Sami freigesprochen worden:

Nächste Sendung:

Dienstag,den 2.August von 19-20 Uhr

