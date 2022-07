AfD und Zentrum Nazi Mladen Kostic markiert

Kostic ist seit Jahren Teil der AfD Stuttgart, stellte sich 2019 zur Gemeinderatswahl in Stuttgart auf und reiste vergangenes Wochenende gemeinsam mit Dirk Spaniel (Teil des Flügels aus der AfD BW) zum Bundesparteitag der AfD in Riesa.

Außerdem ist Mladen Kostic Teil des rechten Betriebsprojekt Zentrum (ehemals Zentrum Automobil). Zentrum ist eine faschistische Scheingewerkschaft, die ausgehend vom Daimler Werk in Untertürkheim, als verlängerter Arm des Flügels in der AfD fungiert. Sie hetzt im Werk gegen Gewerkschaftsarbeit, betreibt rechte Klientelpoliitik und besitzt enge Verbindungen in die rechte Szene – u.a. zum NSU.

Während Kostic also mutmaßlich auf dem Landesparteitag über die Ausrichtung der AfD streitet (die AfD hat es am ersten Tag nicht geschafft, im ersten Wahldurchgang einen Kandidaten zu wählen; erst durch Rücktritte der eigentlichen Kandidaten und das einführen der Doppelspitze konnten Emil Sänze und Markus Frohnmaier gewählt werden) haben wir seine Nachbar.innen darüber informiert wer er ist.

Mit einer Durchsage und Plakaten haben wir auf seine rechte Gesinnung aufmerksam gemacht und die Anwohner:innen dazu aufgefordert gegen Kostic aktiv zu werden. Dazu wurden vor seinem Eingang Parolen wie „Fuck AfD“, „Kostic Nazischwein“ gesprüht.

Für uns ist klar, dass es in Zeiten, in denen der Rechtsruck immer weiter voranschreitet,in denen Rechte wie die AfD immer mehr versuchen, die Folgen der kapitalistischen Krise für sich zu nutzen – es umso mehr und umso vielschichtigere, antifaschistische Antworten braucht.

Dazu gehört auch die Rechten dort zu markieren, wo sie sind. Ob zu Hause, bei der Arbeit oder bei ihren Veranstaltungen.Jeder Angriff, jede Verunsicherung und jede Hürde die die AfD und ihren Funktionär.innen trifft hindert sie an ihrer Arbeit.