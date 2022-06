Generalstreik #ParoNacionalEcuador seit gestern, Verhaftungen heute

Ab heute, den 13.06. beginnt der Generalstreik #ParoNacional in #Ecuador aufgerufen hat die Organisation CONAIE der indigenen Gemeinschaften Ecuadors, bereits jetzt sind 16 Provinzen des Landes (also fast alle) von Straßenblockaden und Aufmärschen betroffen. Es gibt auch den Aufruf wie 2019 Übergriffe von Polizei und Militär zu melden und zu dokumentieren über #ViolenciaEstadoEC hier eine Karte der bisherigen Aktivitäten (in rot die Straßenblockaden, in blau die Aufmärsche) sowie einige Bilder aus den sozialen Medien.

Update: Am morgen des 14.06. wurde der Vorsitzende der indigenen Organisation CONAIE auf offener Straße illegalerweise verhaftet. Seitdem verschärfen sich die Auseinandersetzungen in den Straßen. Mehr Infos unter: https://twitter.com/conaie_ecuador und https://twitter.com/ecuadorminka sowie https://girahh.noblogs.org/ und https://mastodon.social/web/@girahh (spanisch/ deutsch)

eine Straße nördlich von Quito (Foto: el universo)