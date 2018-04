[HRO] 09.04.: Alle auf die Straße! AfD-Demo stoppen!

AfD-Demos in Evershagen

Unter dem Motto: „Wir bleiben dran! Islamisierung stoppen – Für eine sichere Heimat!“ hat der Kreisverband der AfD Rostock eine Demonstration am 09.04. durch den Rostocker Stadtteil Evershagen angemeldet. Treffpunkt des rechten Mobs ist wie beim letzten Mal eine Kreuzung in der Maxim-Gorki-Straße unterhalb des Lidl-Parkplatzes. Was die Rassist*innen bewegt, gerade in diesem Stadtteil erneut gegen eine vermeintliche „Islamisierung“ auf die Straße zu gehen, bleibt schleierhaft. Pläne, in Evershagen einen Gebetsraum zu errichten, sind schon seit Monaten vom Tisch; die vergangene AfD-Demo dort war alles Andere als ein Erfolg und auch die Anwohner*innen zeigten sich am 12.03. wenig begeistert über die rechten Umtriebe in ihrem Viertel. Großräumige Straßensperrungen und akribische Personalienkontrollen vermiesten ihnen zusätzlich den Feierabend.

Die AfD indes scheint unvermindert entschlossen, ihr Gesicht zu wahren und am 09.04. erneut zu einer „Großen Demo“ zu mobilisieren. Dass „groß“ durchaus eine streitbare Angabe ist, zeigt bereits der Blick auf die Zahlen: Während sich der Kreisverband der rechten Partei im Nachgang „über 1000 Bürger“ herbeifantasierte, waren es nach Polizeiangaben nicht einmal die Hälfte, die der Demo beiwohnten. Der weitaus größte Anteil der Teilnehmer*innen ließ sich auch nicht einem vermeintlichen bürgerlichen Spektrum zuordnen: Zu den auffallend vielen alkoholisierten Suffnazis gesellten sich diverse Kameradschaftsaktivist*innen und Mitglieder anderer organisierter extrem rechter Strukturen. Funktionär*innen der „Identitären Bewegung“ sollten als Ordner*innen für einen reibungslosen Ablauf sorgen, hatten allerdings immer wieder Mühe, den gewaltaffinen Mob in den eigenen Reihen zu halten.

Die AfD hat damit keineswegs die „Maske fallen lassen“; der Schulterschluss mit anderen (extrem) rechten Strukturen ist in Mecklenburg-Vorpommern integraler Bestandteil ihrer Politik. Auch für die kommende Demo ist mit dem gleichen Klientel zu rechnen.

Antifaschistische Infos zum 09.04.

Bereits am 12.03. haben sich etwa 800 Menschen dem rechten Mob in Evershagen entgegengestellt. Nun gilt es, weiterhin entschlossen am Ball zu bleiben und den Versuchen der AfD, Montagsdemos in der Tradition von PEGIDA, MVgida und Co. wieder aufleben zu lassen, von Beginn an konsequent entgegenzutreten!

Wir rufen alle dazu auf, sich am 09.04. erneut an den antifaschistischen Protesten zu beteiligen und der AfD in den Weg zu stellen. Zeigen wir dem rechten Mob, was wir von ihm halten! Bleibt kreativ, bleibt dynamisch, bleibt konsequent! Alle wie sie können – Hauptsache, ihr seid dabei!

Treffpunkt für die gemeinsame Anreise ist der Holbeinplatz um 18 Uhr. Vorkontrollen oder andere Schikanen sind nicht auszuschließen. Für diesen Fall: Passt auf euch auf, verhaltet euch solidarisch und meldet es dem EA (0151-15778388)!

Im Stadtgebiet verteilt sind wieder eine Reihe von antifaschistischen Kundgebungen angemeldet, zu und zwischen denen euch der Zugang gewährt werden muss. Eine Aktionskarte geht in den nächsten Tagen online. Solltet ihr auf dem Weg festgehalten werden, wendet euch an den EA oder postet es unter dem Hashtag #hro0904.

Außerdem wird es eine antifaschistische Demonstration geben, die gegen 18.30 Uhr am Lidl-Parkplatz (Maxim-Gorki starten wird. Die Route der AfD-Demo wird voraussichtlich die gleiche sein wie beim letzten Mal.

Haltet die Augen auf und achtet auf weitere Ankündigungen. Infos findet ihr auch im Vorfeld unter dem Hashtag #hro0904.