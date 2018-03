[KI]AfD-Infotisch gestört

Während die AfD noch nicht einmal Flyer dabei hatte, geschweige denn die Motivation hatte, mit Marktbesucher*innen ins Gespräch zu kommen und dabei mehr als lächerlich wirkte, konnten die Antifaschist*innen Flyer der Kampagne "Nationalismus ist keine Alternative" verteilen und angeregte Gespräche mit Anwohner*innen führen. Dabei ließ es sich der Eierverkäufer des Marktes nicht nehmen, die Aktivist*innen aggressiv anzugehen, zu beleidigen und ihnen gegenüber handgreiflich zu werden. Damit zeigte er nicht nur seine tiefe Verbundenhheit mit den Zielen der AfD, sondern unterstütze so die ortsansässige Polizei, die alles dafür tat, den RassistInnen den Raum für ihre rechte Propaganda zur Verfügung zu stellen.

Obwohl zeitgleich der Ostermarsch in Kiel und die Kundgebung in Solidarität mit dem katalanischen Politiker Puigdemont in Neumünster stattfanden, konnten genug Menschen nach Elmschenhagen mobilisiert werden, um den PopulistInnen zu zeigen, dass auch der Kommunalwahlkampf nicht ungehindert hingenommen wird.

Lasst uns an die erfolgreichen Aktionen der letzten beiden Wahlkämpfe anschließen und die nächsten Wochenenden dort sein, wo die RassistInnen wieder ihr Unwesen treiben werden. Achtet auf Ankündigungen, verbreitet die Infos und zeigt lautstark wofür wir stehen: Eine grenzenlose solidarische Gesellschaft, in der alle Menschen gleichberechtigt leben können.

Es bleibt also dabei: Antifa raus aus dem Winterloch! Kampf der AfD! Den rechten Wahlkampf sabotieren!

...its time to get organized und fight back!

Checkt: sh.nika.mobi | #NoAfDAlertSH