Angelo Tewes und seine geistigen Brandstifter in Wismar

Während des Wahlkampfes ließ Angelo Parolen vom Stapel wie: „Neubau von Moscheen in Wismar? Nicht mit mir!“; „Zuzugsstopp für Flüchtlinge in Wismar“ oder „Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Der Islam gehört nicht zu Wismar.“. [1]

Am 12.03.2018 nahm Angelo in Rostock an der AfD Demo „Islamisierung stoppen!“ teil. Auf seiner FB-Seite schwadroniert er von einem Sieg für die Demokratie. Wir denken nicht dass ihm entgangen sein dürfte, dass er auf der Demo in Rostock mit Faschos der Kameradschaft 'Sektion Nordland', der 'Rostocker Division' , den Kameraden der NPD und der IB mitmarschiert ist. [2]

Am 25.03.2018 wurde dann auf der FB-Seite der AfD – Ortsgruppe Wismar ein Beitrag veröffentlicht, indem von einer versteckten Moschee und der Islamisierung in Wismar die Rede ist. Zudem wurde in dem Beitrag ein Bild des Gebäudes, die genaue Adresse und ein Link für die Gebetszeiten angegeben. In den Kommentaren fand sich dann alles was die AfD Fans so in ihrem Hirn haben. Es wurde offen über das Anzünden der Gebetsräume bis hin zur Volksverhetzung in der Kommentarspalte geschrieben. Einige Kommentare waren mehrere Tage zu lesen. [3]

Die AfD-Ortsgruppe Wismar sah sich, erst aufgrund von Beschwerden, genötigt Kommentare zu entfernen.

Hier zeigt sich welche Entwicklungen es nehmen kann, wenn bestimmte Bevölkerungsgruppen über einen gewissen Zeitraum, massiver Hetze, Anfeindungen, Herabwürdigung in ihrer Menschlichkeit und Stigmatisierung ausgesetzt sind. Diese Tendenzen mit all ihren Konsequenzen haben wir in unserer Geschichte schon einmal erlebt und dem gilt es entschlossen entgegen zu treten.

Angelo hat sich bis heute nicht von den Kommentaren distanziert, stattdessen wird für auf der Seite für die nächste Demo am 09.04.2018 in Rostock Evershagen geworben. Motto, wie sollte es auch anders sein: Islamisierung stoppen – für eine sichere Heimat.

Wir rufen dazu auf, die letzten Wahlkampfwochen für Angelo in Wismar zum Desaster zu machen und am 09.04.2018 auf der Demo in Rostock unseren kreativen Gegenprotest zum Ausdruck zu bringen!

Kein Fuszbreit den blauen Nazis!

#FCKAfD #noAfD #FCKNZS

Einen Dank an dieser Stelle dem Twitteracc https://twitter.com/DerNorb. Der sich jeden Tag die rassistische Kackscheisze reinzieht und richtig guten Content auf Twitter macht. Wer wissen will, was in MV bei den AfD Hetzern so abgeht, sollte ihm auf Twitter folgen.

