EINLADUNG//INVITATION Vollversammlung über sexualisierte Gewalt in linken Strukturen//Public Assembly about sexualized violence in left structures

***english below***

EINLADUNG

Vollversammlung über sexualisierte Gewalt in linken Strukturen

11.06.2022 14:00-20:00

SfE (Schule für Erwachsenenbildung), Gneisenaustr. 2a

Wir laden euch hiermit zu dem zweiten Teil der

Vollversammlung zu sexualisierter Gewalt ein.

Ihr könnt gerne als Kollektiv, Projekt, politische

Gruppe aus der linken Szene oder auch individuell

erscheinen.

Das Treffen wird mit einer Einleitung beginnen

und zuerst in zwei verschiedene Gruppen (Flinta*

und non-Flinta* Menschen) aufgeteilt sein. Später

kommen dann beide Gruppen zusammen und

es werden, abhängig von den Bedürfnissen und

Kapazitäten der Teilnehmer*innen, kleinere Arbeitsgruppen

gebildet.

Die Versammlung wird in den barrierefreien

Räumen der SfE (Geneisenaustr. 2A), pünktlich um

14:00 beginnen und spätestens um 20:00 enden.

-Es gibt eine Pause mit Essen und Getränken

-Das Treffen hat eine Moderation und Übersetzung in Englisch un Deutsch

-Wir probieren eine Kinder Betreuung anzubieten. Bitte kontaktiert uns unter smashpatriarchy@systemli.org falls ihr diese benötigt und unter welchen Bedingungen diese statt finden soll.

Personen die in einem Fall von sexualisierter Gewalt als Täter*in involviert sind, sind von der Versammlung ausgeschlossen und sollten nicht kommen.

Die Versammlung soll keinen Raum für Rassismus, Misogynie, Homo/Bi/Transphobie und Ableismus bieten.

***english***

INVITATION

General Assembly about sexualised violence in left structures

11.06.2022 14:00-20:00

SfE (Schule für Erwachsenenbildung), Gneisenaustr. 2a

We are inviting individuals, collectives, projects

and political groups in the left scene to

the second part of the general assembly about

sexualised violence.

The meeting begins with an introduction and

two seperate groups (flinta* and non-flinta*

people), who will then merge into a big assembly

and various working groups depending on

the needs and capacities of the participants

will be formed.

The assembly will take place in the wheelchair

accessible rooms of the SfE (Gneisenaustr. 2A),

begining sharply at 14.00 and ending the latest

at 20.00.

-There will be a break time with food and drinks

-Meeting will be moderated and translation available in English and German

-There will be emotional support for people who might feel unwell during the meeting

-We are trying to organize child-care. In case you have a kid and you would like help, in order to participate please contact us at smashpatriarchy@systemli.org with your kid's needs in order to discuss possible solutions

People who are involved in a case of sexualized violence as perpetrators are nore welcome and should not come to the assembly.

This is meant to be an inclusive assembly and there is absolutely no space for racisms, misogyny, homo/bi/transphobia, ableism.