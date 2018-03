Defend Afrin Wendland/Altmark

Gestern, am 20.03.2018, trafen sich ungefähr 60 Menschen auf dem Marktplatz in Lüchow, um ihren Protest gegenüber der Angriffe des Türkischen Regimes auf Afrin und der Beteiligung Deutschlands daran, kund zu tun. Am Abend lud die Initiative: 'Kurdistan Solidarität Wendland/Altmark' zu einer Infoveranstaltung mit Ismail Küpeli ein, bei der es viele Informationen und regen Austausch unter den Teilnehmenden gab.

http://keinruhigeshinterland.org/2018/03/21/wendlandaltmark-soli-demonst...

Bei der Kundgebung gab es zwei Redebeiträge und einen Einspieler, die auf die derzeitige Situation aufmerksam gemacht haben. Nach der Kundgebung gab es noch eine kleine Sponti, die durch Lüchow lief und sich laut mit den Menschen in Afrin solidarisierte.

Unverhältnismäßig groß war mal wieder das Polizeiaufgebot. Am anfang waren es wohl 2 Hundertschaften der Oldenburger Bullen, plus BFE Einheit. In einer Stadt mit knapp über 9000 Einwohner*Innen sind 200 Bullen doch ein Großaufgebot. Es war an Lächerlichkeit nicht zu übertreffen. Bei der Demo ist dann noch eine Hundertschaft anwesend gewesen, die diese in einer sehr lustigen Schildkrötenformation, vor und hinter ihr, begeleitete. Einen lieben dank an die hochgerüsteten Bullen, die uns vor den zwei Faschos geschützt haben, die ''Ausländer raus'' gebrüllt haben. Ihr wisst, dass es andersherum war...

Seit der G20 Demo vom 2.2 und der Antirepressionsdemo (nach dem Transpi-einsatz der Bullen in Meuchefitz: http://keinruhigeshinterland.org/2018/02/25/hausdurchsuchung-im-gasthof-... ) vom 20.02, zeigt sich eine kontinuierliche Eskalation und Machtdemonstration, seitens der Staatsorgane gegen Linke Proteste im Wendland. Bei einer Demo mit knapp 50 Menschen, mit so einem Aufgebot zu protzen, ist einfach nur arm. Und kostet ziemlich viel Geld, was uns sehr erfreut!

Ihr wisst, dass es im Wendland nicht so einfach ist die Leute ein zu schüchtern. Und ihr werdet euch die Zähne an uns ausbeißen! Die Bevölkerung hier hat Jahrelange Repressionserfahrung....Lüchow sagt Tschüss

https://www.ejz.de/ejz_50_111488904-28-_Demo-in-Lchow-fordert-Solidaritt...