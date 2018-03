[Berlin] Einbruchsversuch der “Identitären” im Zentrum für Demokratie in Treptow

Am Abend des 14. März 2018 wurden drei Mitglieder der “Identitären” dabei beobachtet, wie sie versuchten sich am Zentrum für Demokratie am Bahnhof Schöneweide zu schaffen zu machen. Als sie merkten, dass sie dabei beobachtet wurden, ergriffen sie die Flucht. Die Drei wurden vom Johannisthaler Rechtsextremen Willy Nolde angeführt. Willy Nolde wurde durch seinen Vater, den langjährigen Treptow-Köpenicker Neonazi-Kader Detlef Nolde an die rechte Ideologie herangeführt.

Der Vorfall ereignete sich vor dem Hintergrund, nach dem die AfD immer stärker gegen Institutionen hetzt, deren Arbeit es ist Menschenfeindlichkeit zu bekämpfen. In diesem Zusammenhang gab es durch den lokalen AfD-Kreisverband immer wieder Versuche durch kleine Anfragen die finanzielle Unterstützung zivilgesellschaftlicher Initiativen zu kappen. Die “Identitären”, die nichts weiter als der Straßentrupp der AfD sind, versuchen nun deren rechte Hasstiraden auf die Straße zu tragen und gegen Einrichtungen vorzugehen, die sich für Demokratie einsetzen.

Am 24. März findet in Johannisthal eine Demonstration gegen das Parteibüro der AfD Treptow-Köpenick statt. Wir denken, dass dies ein guter Anlass ist um klare Kante gegen das Netzwerk aus “Identitären” und AfD zu zeigen und um auf die Umtriebe der IB im Bezirk aufmerksam zu machen. Die Demo geht außerdem zum Wohnort des Treptower Neonazis Julian Beyer. Dieser wird dem Täterspektrum zugerechnet, dass für die rechten Anschläge in Rudow und Neukölln verantwortlich ist.

Kampagne "Kein Raum der AfD!" | www.keinraumderafd.blogsport.eu