Enrico Gase (JN) in Lichtenberg geoutet

In der Nacht auf den 13.05. wurde Enrico Gase in der Nachbar*innenschaft seines Wohnorts in der Herzbergstraße 154 bekannt gemacht. In der gesamten Gegend um den Roederplatz wurden Plakate verklebt, an der Fassade des Wohnhauses wurde Farbe hinterlassen.

Gase ist langjähriges Mitglied der Jungen Nationalisten Berlin. Er tritt seit den "Nein zum Heim" Protesten um 2016 häufig als Teilnehmer und Ordner auf extrem Rechten Demos auf.¹² Dazu zählten uA der Heß-marsch 2017³ und die 01. Mai Demonstrationen 2019⁴ und 2021⁵ in Dresden sowie Berlin. Er wird ebenfalls dem Umfeld der grandios gescheiterten NPD Schutzzonenkampagne in Berlin zugeordnet.⁶

Seine politische Überzeugung stellt Gase täglich online wie offline offen zur Schau. Auf sozialen Medien verbreitet er rassistische, antisemitische, sexistische, homo- & transfeindliche Hetze, die in regelmäßigen Abständen zu Accountsperren führt. In seiner Wohngegend am Fennpfuhl stickert der Neonazi in den letzten Monaten sehr aktiv Nazipropaganda. Auch die direkte Konfrontation mit politischen Gegner*innen scheut er nicht, wie sich immer wieder zeigt.

Als Enrico Gase beispielsweise im August 2021 auf dem Weg nach Hause an der Kundgebung gegen einen transfeindlichen Übergriff nahe seines Wohnorts vorbeikam, entschied sich dieser samt Kinderwagen die Veranstaltung vor dem REWE Bernhard-Bästlein-Str. zu betreten und einzelne Teilnehmende gezielt einzuschüchtern.⁷

Auch wenn seine parteipolitischen Aktivitäten aufgrund des stetigen Abgangs der NPD Berlin zurückgefahren scheinen, ist zu befürchten, dass der aktuelle Trend der JN Berlin in Richtung III. Weg auch Enrico Gase erfasst.

Dass der ideologische Nährboden hierfür weiterhin vorhanden ist, zeigt sich in den letzten Monaten immer häufiger.

Es gibt keinen ruhigen Plattenbau, nicht in Lichtenberg und auch sonst nirgends!

