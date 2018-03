[HDH] Auf die Straße gegen den AfD-Landesparteitag!

Gerade deshalb müssen wir bei jeder sich bietenden Möglichkeit klarmachen, dass die angeblichen "Antworten" der Rechten auf diese Entwicklungen nicht nur falsch, sondern auch gefährlich sind: Sie hetzen die betroffenen Menschen gegeneinander auf, ohne die kapitalistische Profitmacherei auf Kosten des Großteils der Menschheit auch nur anzutasten. Im Gegenteil: Diejenigen, die es jetzt schon am härtesten trifft, sollen noch weniger Chancen auf ein besseres Leben bekommen.

Wer behauptet, die AfD hier im Ländle sei aber doch nicht so schlimm, wie ein Björn Höcke mit seiner Nazigefolgsschaft in Thüringen, der irrt. Eine offen rechte Linie wird auch von einflussreichen Landesvorsitzenden, wie dem Parteiphilosophen Marc Jongen aus Karlsruhe vertreten. Einzelne Parteifunktionäre, die diesem harten Kurs nicht folgen, treten mit der Begründung eines innerparteilichen "Rechtsrucks" sogar aus. Der Antisemit Wolfgang Gedeon bleibt in der Partei, der Ausschluss von Nazi-Höcke wird abgelehnt, die rassistischen Bewegungen auf der Straße (Pegida und Co.) werden als "unbedingt notwendig" und als "Salz in der Suppe" hochgehalten.

Eine solche Partei darf sich nicht in Ruhe zusammensetzen, um ihre gefährlichen Pläne zu schmieden. Sie muss auf entschiedenen Widerstand stoßen!

Kommt am 17. März mit nach Heidenheim und unterstützt die Proteste vor Ort!