[KS] Farbanschlag auf JA Landesvorsitzenden

Der Faschist ist mittlerweile Landesvorsitzender der JA Hessen und AfD Stadtverordneter in Kassel. Seit Jahren ist Werl als rechter Aktivist in Kassel aktiv, vorher bei den Republikanern und in der Burschenschaft Germania Kassel. In geleakten Chats hitlerte er ungeniert mit anderen Nazis ab.

Unsere Aktion ist ein kleiner Beitrag dazu, dass sich Nazischweine in Kassel nicht ruhig schlafen legen können.

Eure Objektschutzbullen sind uns übrigens scheissegal.

Freiheit für Lina! Freiheit für Jan! Freiheit für Dy! Freiheit für alle Antifas!