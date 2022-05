[VS] Eindrücke der 1.Mai Demo in Schwenningen

Unter der Parole „Die Krise heißt Kapitalismus“ gingen heute 120 Menschen in Schwenningen auf die Straße. Die 1.Mai Demonstration begann mit der Auftaktkundgebung und Rede der 1.Mai Initiative VS am Bahnhof.

Kämpfen oder frieren, dies stellten wir als 1. Mai Initiative heraus. Die Lage wird für uns Lohnabhängige zunehmend prekär. „Die Inflation frisst unsere Reallöhne und Renten auf, das Geld wird in Aufrüstung, Krieg und Zerstörung gesteckt.“

An der Demonstration beteiligten sich verschiedene Gruppen, unter anderen der alevitische Verein, DIDF-Jugend, ATIK und die Linke Aktion VS. Der gemeinsame Nenner, welchen alle Redner:innen zum Ausdruck brachten, war: Es liegt an uns, die Abwälzung der Krisenlasten auf die Lohnabhängigen zurückzuweisen, es liegt an der Arbeiter:innenklasse sich klar und deutlich gegen Aufrüstung und Kriegspolitik zu positionieren.