Querfront und Nazischweine raus aus dem Wedding!

Wir haben keinen Bock auf diese widerlichen Leute in unserem Kiez. Weder auf die Nazis in ihren Reihen, noch auf die Leute, die diese Nazis einladen, tolerieren und schützen. Wir haben darum fast 1100 Plakate in den betroffenen Kiezen verklebt. Die Plakate zeigen Personen, die federführend an dieser rechten Demonstration durch unseren Kiez beteiligt sind und es Nazis ermöglichen, am 1. Mai unsere Straßen zu verschmutzen. Natürlich gibt es noch mehr Verantwortliche und beim nächsten Mal kommen andere auf die Plakate.

Konsequent gegen Querfront und Verschwörungsideologien!

Nazis und ihre Unterstützer*innen aus der Deckung holen!