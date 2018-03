Wandplakat zum internationalen Tag gegen Polizeigewalt (D.I.Y.)

Am 15. März ist der internationale Tag gegen Polizeigewalt. An diesem, wie auch an vielen anderen Tagen, wollen wir unsere Wut gegen die alltägliche Erniedrigung der Bullen zum Ausdruck bringen. Wir haben Plakate erstellt, die aus 32 DIN A3 Plakaten (natürlich auch mit DIN A4 möglich) bestehen. Die gesammte Größe eines Wandplakats beträgt ca. auf 2,20 Meter x 1,60 Meter. Zum Selbermachen haben wir auf Share-Riseup ein PDF mit allen 32 Einzelteilen hochgeladen.

Hier der Link: https://share.riseup.net/#LsS6033i8hiTghjpVH_M_w

Im Gedenken an die von den Schweinebullen ermordeten Menschen weltweit!

No Justice No Peace