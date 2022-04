"Spritpreise runter - ÖPNV kostenlos! Die Krise heißt Kapitalismus!" - Bannerdrop zum 1. Mai in München

Die Teuerungen liegen in erster Linie nicht an den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, wie es uns die herrschenden Klasse momentan gerne vorgaukelt, sondern an der Profitgier der Zwischenhändler:innen, Spekulant:innen und dem Staat, dessen Politik den Vorteilen der Kapitalist:innen dient. Die Interessen unserer Klasse gehen ihnen dabei am Arsch vorbei. Die Konsequenz daraus bekommen wir direkt zu spüren. 20 ct/l mehr, bedeuten 20 Cent mehr für Shell, BP und Co!

Der Weg in Arbeit oder Urlaub wird unbezahlbar, Alternativen durch den Ausbau und Vergünstigungen der öffentlichen Verkehrsmittel werden nicht geboten. Lassen wir uns nicht vereinzeln und verarschen und stellen wir uns dagegen. Für eine Welt eines solidarischen Miteinanders von unten!

Kommt alle am 1. Mai um 13 Uhr zum Rindermarkt auf die revolutionäre Demo in München um als Klasse ein kämpferisches Zeichen zu setzen und den Herrschenden und ihrer Politik den Kampf anzusagen. Und wenn ihr nicht aus München kommt, schaut euch um, wo es in eurer Gegend Demos gibt.

„Zukunftsängste beenden – Kapitalismus stürzen!“ - Heraus zum 1. Mai!