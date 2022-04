Putting the system of property in danger / Das System des Eigentums in Gefahr bringen

Putting the system of property in danger - Anarchist Block 1st of May demo 2022 Berlin.

"The coming change can only come through a revolution, because the possessing class will not allow a peaceful change to take place; still we are willing to work for peace at any price, except at the price of liberty." Lucy Parsons

"We are carrying a new world in our hearts, and this world is growing right now right here" Durruti

"What the eye sees, the hand holds. The inflammable material of property explodes the flame of revolution" Stirner

Very often we easily claim to be against capitalism, but we sometimes lack to truly think what capitalism means. Lost in the abstract fight against the insatiable beast, we forget how real it is.

For ages the arrogance of the rich and the people in power to proclaim exclusive domination upon our lives has been increasing. Controlling our time towards labour, they want to appropriate our emotions and social relations. Tiredness is no longer part of us, but the duty of our weekly hours. The same hour count that erases our desire for leisure time with friends and beloved ones. It is this duty that pushes our bodies and with them our first space of enunciation into the capitalist hands of the state and their servants. Connecting our lives into the most intimate weaving with property. Establishing the prison of binarism as an absolute truth and classifying some bodies and behaviors as more valuable than others.

Private property as we know it, the one we know in the capitalist system in which we were born and raised and which is therefore perceived almost as something "natural", actually dates back a few centuries ago. It is only since the 17th century common ground that property is a fact of nature and an inviolable right of every citizen. Today, private property is considered in all countries a true sacred and natural right, absolute and inalienable, necessary and inviolable, worthy of being protected by the force of ideas and protected by the force of arms. Wealth has become an absolute good, and capitalism the best of all possible worlds.

Property is necessary for the state, for the rich and the powerful, to maintain their hegemony and it is not at all necessary for happiness. What do we gain from having more than others? Why should this make us happy? It is not the possession of something that makes us happy, but the ability to dispose of it. So why can't we dispose of the things we need together with others, rather than keep it all for ourselves? There is a big difference between being able to use a given good collectively in the same way or in the way that individuals need and owning it only for oneself. Possessions and property give power. Power over when, how and who can access the good. Even the basic goods that are needed to live, such as housing, food, healthcare, mobility, knowledge...are the private property of a few rich people, companies or the state that decide at what price and conditions they can be made available to us. This creates an ongoing extortion, a tight leash around the neck, lengthening and shortening depending on the conceptions of who is holding the leash.

The state and those in power need to defend their hegemony and private property. They need laws, to check that they are obeyed and, consequently, to set up an enforcing and repressive body, represented by police and prisons. These two institutions, prison and police, are structured and designed to reinforce the social inequality already present in society and to protect hierarchies and power. It is no coincidence that the groups of offences with the highest number of registered cases are theft, fraud and property damage, which make up 62 % of the total number of criminal records in Germany (source: Polizeiliche Kriminalstatistik 2018).

Another step on the ladder of private property is the monopolization of the means of production by those who maintain capital. Today's system requires furious rhythm production to feed the jaws of capitalism. It does not matter what is produced and at whose expense, the important thing is to produce for those who can consume.

The arms industry is a clear example of exclusive production, which requires huge amounts of resources and moves huge amounts of capital, but who needs it, and who really wants it? We certainly don't. Weapons that function as a means of globalization, positioning the nation as a unique and absolute form of social consolidation. Creating borders that only when under the power of these weapons and their servants, are made visible to the eyes of those who inhabit them. Finding in war, an imperious resource, to consolidate their centralist systems of power by means of the monopoly of violence.

It is the eternal lie of the ruling class to change the garb of colonial domination. A colonial domination that, with excuses of white supremacy, rapes, enslaves and murders entire populations by positioning any collective sentiment that does not conform to its modern democracy as barbaric and dangerous. All in order to appropriate natural resources and extract them by force for the sake of a few in the global-north. The numbing promise of modern western democracy that becomes a weapon against all liberation movements in the global south.

From colonial domination to the appropriation of our bodies, the most difficult task is to force us not to look at the world through the eyes of those who dominate us. Not to become allies of those who oppress us, and thus oppress those who have been positioned one step below us in the world. Happiness can exist only with freedom and we can talk about freedom only when everyone is free.

We are sick of supporting debates over poverty, and being told that we should patiently wait until we get the so called benefits of the capitalist system. We are sick of being pawns in their power games, of being exploited and exploiters, more or less directly, of this world abused in every form, of living in the lie of democratic states and capitalism. We want neither to serve nor to be served. We reject all forms of hierarchy and authoritarianism.

We cannot remain still and passive, our ideas must be spread and take shape in practice for a total liberation of our self and of all the subjugated and exploited collectivities. So that power, accompanied by all its components authority, hierarchy, oppression and private property; and in all its forms, such as the state and its institutions, religious hierachies, patriarchy, colonialism, ableism, and speciesism remain only a distant memory.

As an anarchist block, we are the coming together of different life experiences and ideals. It is the love of freedom, and the conviction to fight against capitalism that unites us, and allows us to turn our differences into a joint struggle against oppression. We acknowledge the need for us all to work harder towards the acceptance of such differences. We are not calling you to join us, but sharing an open invitation to build together, to deepen our dialogue, to fight together.

Expropriation, occupation and scamming the state and the bourgeoisie are some examples of direct actions against private property, which we claim and relaunch as an act of liberation from the chains of capitalism, to regain possession of what has been taken away from us. A re-appropriation that does not want to be an end in itself, it is not enough for us to have for ourselves what we manage to take back, but we want to share it. Lets destroy the system of private property and put solidarity into practice and put resources in common.

We don't want a piece of the cake we want the whole bakery!

A life without capitalism is possible.

For a collective sabotage!

Anarchist block 1 May 2022 :)

Das System des Eigentums in Gefahr bringen - Anarchistischer Block 1. Mai Demo 2022 Berlin.

"Die kommende Veränderung kann nur durch eine Revolution kommen, weil die besitzende Klasse eine friedliche Veränderung nicht zulassen wird; dennoch sind wir bereit, für den Frieden um jeden Preis zu arbeiten, außer um den Preis der Freiheit." Lucy Parsons

"Wir tragen eine neue Welt in unseren Herzen, und diese Welt wächst genau jetzt und hier." Durruti

"Was das Auge sieht, hält die Hand fest. Der brennbare Stoff des Eigentums entfacht die Flamme der Revolution" Stirner

Sehr oft behaupten wir leichtfertig gegen den Kapitalismus zu sein, aber es fehlt uns manchmal, wirklich darüber nachzudenken, was Kapitalismus bedeutet. Verloren im abstrakten Kampf gegen die unersättliche Bestie, vergessen wir, wie real sie ist.

Seit Jahrhunderten nimmt die Arroganz der Reichen und Mächtigen zu, die ausschließliche Herrschaft über unser Leben zu proklamieren. Sie kontrollieren unsere Zeit in Richtung Arbeit und wollen sich unsere Gefühle und sozialen Beziehungen aneignen. Die Müdigkeit ist nicht mehr Teil von uns, sondern die Pflicht unserer Wochenstunden. Dieselbe Stundenzahl, die unseren Wunsch nach Freizeit mit Freund:innen und geliebten Menschen auslöscht. Es ist diese Pflicht, die unseren Körper und damit unseren ersten Raum der Äußerung in die kapitalistischen Hände des Staates und seiner Diener:innen drängt. Sie verbindet unser Leben mit der intimsten Verflechtung mit dem Eigentum. Das Gefängnis der Binarität wird als absolute Wahrheit etabliert und einige Körper und Verhaltensweisen werden als wertvoller eingestuft als andere.

Das Privateigentum, wie wir es kennen, das wir in dem kapitalistischen System kennen, in dem wir geboren und aufgewachsen sind und das deshalb fast als etwas "Natürliches" wahrgenommen wird, liegt in Wirklichkeit schon einige Jahrhunderte zurück. Erst seit dem 17. Jahrhundert ist es Allgemeingut, dass Eigentum eine Tatsache der Natur und ein unantastbares Recht eines jede:n Bürger:in ist. Heute gilt das Privateigentum in allen Ländern als ein wirklich heiliges und natürliches Recht, absolut und unveräußerlich, notwendig und unverletzlich, schützenswert durch die Kraft der Ideen und geschützt durch die Kraft der Waffen. Der Reichtum ist zu einem absoluten Gut geworden, der Kapitalismus zur besten aller möglichen Welten.

Eigentum ist notwendig für den Staat, für die Reichen und Mächtigen, um ihre Vorherrschaft aufrechtzuerhalten, und es ist überhaupt nicht notwendig für das Glück. Was haben wir davon, wenn wir mehr haben als andere? Warum sollte uns das glücklich machen? Nicht der Besitz von etwas macht uns glücklich, sondern die Fähigkeit, darüber zu verfügen. Warum können wir also nicht gemeinsam mit anderen über die Dinge verfügen, die wir brauchen, anstatt alles für uns zu behalten? Es besteht ein großer Unterschied zwischen der Möglichkeit, ein bestimmtes Gut kollektiv in der gleichen Weise oder in der Art und Weise zu nutzen, wie es die Einzelne braucht, und es nur für sich selbst zu besitzen. Besitz und Eigentum verleihen Macht. Macht darüber, wann, wie und wer auf das Gut zugreifen kann. Selbst die grundlegenden Güter, die wir zum Leben brauchen, wie Wohnung, Nahrung, Gesundheit, Mobilität, Wissen usw., sind Privateigentum einiger weniger reicher Menschen, Unternehmen oder des Staates, die entscheiden, zu welchem Preis und zu welchen Bedingungen sie uns zur Verfügung gestellt werden können. So entsteht eine ständige Erpressung, eine enge Leine um den Hals, die sich je nach den Vorstellungen derjenigen, die die Leine halten, verlängert oder verkürzt.

Der Staat und die Machthaber müssen ihre Vorherrschaft und ihr Privateigentum verteidigen. Sie brauchen Gesetze, um deren Einhaltung zu kontrollieren, und folglich ein Vollzugs- und Repressionsorgan, vertreten durch Polizei und Gefängnisse. Diese beiden Institutionen, Gefängnis und Polizei, sind so strukturiert und konzipiert, dass sie die in der Gesellschaft bereits vorhandene soziale Ungleichheit verstärken und Hierarchien und Macht schützen. Es ist kein Zufall, dass die Deliktgruppen mit den meisten registrierten Fällen Diebstahl, Betrug und Sachbeschädigung sind, die 62 % der Gesamtzahl der Vorstrafen in Deutschland ausmachen (Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 2018).

Eine weitere Stufe auf der Leiter des Privateigentums ist die Monopolisierung der Produktionsmittel durch die Kapitalerhalter. Das heutige System erfordert eine rasante Rhythmusproduktion, um die Mäuler des Kapitalismus zu stopfen. Es spielt keine Rolle, was und auf wessen Kosten produziert wird, wichtig ist, dass für diejenigen produziert wird, die konsumieren können.

Die Rüstungsindustrie ist ein klares Beispiel für eine exklusive Produktion, die riesige Mengen an Ressourcen erfordert und riesige Mengen an Kapital bewegt, aber wer braucht sie, und wer will sie wirklich? Wir sicherlich nicht. Waffen, die als Mittel der Globalisierung fungieren und die Nation als eine einzigartige und absolute Form der sozialen Konsolidierung positionieren. Sie schaffen Grenzen, die nur unter der Macht dieser Waffen und ihrer Diener:innen für die Augen derer, die sie bewohnen, sichtbar werden. Sie finden im Krieg ein mächtiges Mittel, um ihre zentralistischen Machtsysteme mit Hilfe des Gewaltmonopols zu konsolidieren.

Es ist die ewige Lüge der herrschenden Klasse, das Gewand der Kolonialherrschaft zu wechseln. Eine koloniale Herrschaft, die unter dem Vorwand der weißen Vorherrschaft ganze Völker vergewaltigt, versklavt und ermordet, indem sie jede kollektive Gesinnung, die nicht mit ihrer modernen Demokratie konform geht, als barbarisch und gefährlich darstellt. Und das alles nur, um sich die natürlichen Ressourcen anzueignen und sie im Interesse einiger weniger im globalen Norden mit Gewalt auszubeuten. Das betäubende Versprechen der modernen westlichen Demokratie, das zur Waffe gegen alle Befreiungsbewegungen im globalen Süden wird.

Von der kolonialen Herrschaft bis zur Aneignung unserer Körper besteht die schwierigste Aufgabe darin, uns zu zwingen, die Welt nicht mit den Augen derer zu sehen, die uns beherrschen. Nicht zu Verbündeten derer zu werden, die uns unterdrücken, und damit diejenigen zu unterdrücken, die in der Welt eine Stufe unter uns stehen. Glück kann es nur in Freiheit geben, und wir können nur dann von Freiheit sprechen, wenn alle frei sind.

Wir sind es leid, Debatten über Armut zu unterstützen und uns sagen zu lassen, dass wir geduldig warten sollen, bis wir in den Genuss der so genannten Vorteile des kapitalistischen Systems kommen. Wir haben es satt, Spielball ihrer Machtspiele zu sein, mehr oder weniger direkt auszubeuten oder ausgebeutet zu werden, in jeder Form der missbrauchten Welt, in dieser Lüge demokratischer Staaten und des Kapitalismus zu leben. Wir wollen weder dienen noch bedient werden. Wir lehnen alle Formen von Hierarchie und Autoritarismus ab.

Wir können nicht still und passiv bleiben. Unsere Ideen müssen sich verbreiten und in der Praxis Gestalt annehmen für eine totale Befreiung unserer selbst und aller unterdrückten und ausgebeuteten Kollektive. Damit die Macht mit all ihren Bestandteilen wie Autorität, Hierarchie, Unterdrückung und Privateigentum und in all ihren Formen wie dem Staat und seinen Institutionen, religiösen Hierarchien, Patriarchat, Kolonialismus, Ableismus und Speziesismus nur noch eine ferne Erinnerung ist.

Als anarchistischer Block sind wir das Zusammentreffen von unterschiedlichen Lebenserfahrungen und Idealen. Es ist die Liebe zur Freiheit und die Überzeugung gegen den Kapitalismus zu kämpfen, die uns eint und es uns ermöglicht, unsere Unterschiede in einen gemeinsamen Kampf gegen Unterdrückung zu verwandeln. Wir erkennen an, dass wir uns alle stärker um die Akzeptanz solcher Unterschiede bemühen müssen. Wir rufen nicht auf, das ihr euch uns anschließt. Sondern wir laden euch ein, gemeinsam zu bauen, unseren Dialog zu vertiefen und gemeinsam zu kämpfen.

Enteignung, Besetzung und Betrug am Staat und an der Bourgeoisie sind einige Beispiele für direkte Aktionen gegen das Privateigentum, das wir als Akt der Befreiung von den Ketten des Kapitalismus beanspruchen und wieder in Besitz nehmen wollen, um das, was uns genommen wurde, wiederzuerlangen. Eine Wiederaneignung, die kein Selbstzweck sein will, es reicht uns nicht, das, was wir uns zurückholen, für uns zu haben, sondern wir wollen es teilen. Lasst uns das System des Privateigentums zerstören und die Solidarität in die Praxis umsetzen und die Ressourcen gemeinsam nutzen.

Wir wollen nicht nur ein Stück vom Kuchen, wir wollen die ganze Bäckerei!

Ein Leben ohne Kapitalismus ist möglich.

Für kollektive Sabotage!

Anarchistischer Block 1. Mai 2022 :)