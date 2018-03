Öffentliche Leerstandsmarkierung der Initiative für ein Soziales Zentrum

Am 13. Februar markierten einige Aktivist*innen der "Unsere Villa -

Initiative für ein Soziales Zentrum" mehrere leerstehende Gebäude in

Kassel. Sie zeigen damit die zahlreichen Flächen in der Stadt, die

möglichen Nutzer*innen derzeit verwehrt bleiben. Unter anderem besuchten

die Aktivist*innen dabei die ehemals instandgesetzte Villa Rühl, das

entmietete Subkulturprojekt "Haus" und das einst rege genutzte

"Trafohaus" am Lutherplatz. Große Transparente prangern nun den akuten

Mangel an Freiräumen mit dem Slogan "Hier könnte ein Soziales Zentrum

sein" an.

Die Initiative für ein Soziales Zentrum Kassel entstand im Zuge der

unverhältnissmäßigen Räumung der Villa Rühl im vergangenen Sommer.

Zahlreiche Menschen hatten die Öffnung des Gebäudes genutzt um das seit

Jahren leerstehende Gebäude gemeinschaftlich zum Leben zu erwecken. Die

enorme Solidaritätswelle während und nach der Besetzung zeigte erneut

den großen Unmut in weiten Teilen Kassels mit der sozialen

Stadtentwicklung. Die Räumung des Freiraumprojektes "Unsere Villa" war

beispielhaft für den Umgang mit subkulturellen und unkommerziellen

Engagement in der Stadt. Gleichzeitig war und ist sie solidarischer

Protest mit den zahlreichen Miet- und Freiraumkämpfen, die sich in der

Stadt organisieren.

Klara Jannsen, eine der Aktivist*innen, erklärt zur Aktion: "Es macht

uns wütend, jeden Tag die Vielzahl an leerstehenden Gebäuden in der

Stadt zu sehen, während gleichzeitig die Forderung nach Freiräumen oder

bezahlbaren Mieten, so zahlreich seit Jahren hervorgebracht wird.

Gemeinschaftliche Projekte und Mieter*innen werden systematisch aus den

Stadtteilen verdrängt. Dabei zeigen die vielfältigen Projekte für ein

selbstverständliches Recht auf die Stadt, wie stark die Menschen daran

interessiert sind, wie sich diese Stadt gestaltet. Mit der Markierung

haben wir diesen Protest erneut sichtbar gemacht."

Sechs Gebäude wurden gestern markiert. Im Vorfeld der Demonstration am

Samstag für Freiräume in Kassel ist das erneut ein deutliches Zeichen,

dass das Engagement für eine soziale Stadt für und von allen weiterhin

laut und sichtbar ist.