R1MB: Join the Anarchist Block!

++++english below+++

Von den Straßen Berlin-Neuköllns ging am 1. Mai 2021 die Botschaft aus, dass wir unsere Kämpfe gegen Herrschaft und Unterdrückung trotz unterschiedlicher Hintergründe und inhaltlicher Differenzen erfolgreich verbinden können.

Wir haben Kraft geschöpft, voneinander gelernt und unsere Hoffnung gestärkt für die Kämpfe, die uns erwarten. Die nervöse Reaktion des Staates und die Angriffe der Bullen auf die Demo haben gezeigt, dass diese Hoffnung nicht unbegründet ist.

Auf der diesjährigen Revolutionären 1. Mai Demo wollen wir mit euch an die Energie aus dem letzten Jahr anknüpfen und rufen zu einem vielfältigen, ausdrucksstarken und kämpferischen Anarchistischen Block auf!

In den vergangenen Jahren (bzw. Jahrzehnten) ist vieles über die Ritualisierung des 1. Mai geschrieben worden. Wir teilen die Einschätzung, dass der 1. Mai für den Kampf um eine herrschaftsfreie Welt nicht mehr oder weniger wichtig ist als jeder andere Tag. Wir glauben aber auch, dass uns der Tag mit einer langen rebellischen Tradition verbindet, die wir nicht leichtfertig aufgeben sollten.

Der 1. Mai gehört niemandem außer den Menschen, die an diesem Tag ihren Kampf für Solidarität und Selbstbestimmung und gegen jede Form der Herrschaft und Unterdrückung auf die Straße tragen. Daher liegt es an uns, den Tag mit Inhalt und Initiative zu füllen und dafür zu sorgen, dass wir die Demo mit einem kollektiven Lächeln unter den Masken verlassen werden.

Be prepared! Join the Anarchist Block!

Revolutionäre 1. Mai Demo in Berlin

Start: 18 Uhr, Hertzbergpaltz, Anarchistischer Block

weitere Infos folgen

+++english+++

On May 1st 2021 the streets of Berlin-Neukölln sent a clear message: in spite of diverse backgrounds and orientations, we can successfully connect our struggles against all authority and oppression.

We have gained energy, learned from each other and strengthened our hopes for future struggles. The nervous reaction of the state and the attacks of the cops on the demo have shown that this hope is not unjustified.

This year we want to build on that energy and call for a diverse, expressive and rebellious Anarchist Block as part of the Revolutionary 1st May Demonstration.

There have been many discussions in past years (and decades) about the ritualization of May 1st. We agree that this specific day is not better or worse than any other to fight for a world without authority, but we also think that the day connects us with a long history of rebellious struggle that we should not give up too easily.

May 1st does not belong to anyone except the people who take their fight to the street on that day to fight for solidarity and self-determination and against all forms of dominance and oppression. It is on us to fill that day with content and initiative and to make sure that we will all leave the demonstration with a collective smile under our masks.

Be prepared! Join the Anarchist Block!

Revolutionary 1st May Demonstration in Berlin

start: 18:00, Herztbergplatz Anarchist Block

more infos coming soon