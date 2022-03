KASSEL: ANGRIFF AUF AFD-GESCHÄFTSTELLE

In der Nacht vom 11. auf den 12. März haben wir die AfD-Geschäftstelle in Kassel angegriffen. Die erstmal zu finden war gar nicht so leicht.

Die AfD Kassel versteckt ihre Geschäftsstelle im Industriegebiet Waldau in einem unscheinbaren Gebäude in der Falderbaumstr. 28 in dem sich sonst nur noch eine Autovermietung befindet. Auf den ersten Blick deutet nichts darauf hin, dass dort interne Treffen und Veranstaltungen der AfD stattfinden. Auch im Internet gibt es keine Hinweise auf den Ort der konspirativen Geschäftsstelle.

"Gesichert" ist das Gelände dafür umso besser. Aber weder der hohe Zaun, noch die Kameras oder das wuchernde Buschwerk konnten uns davon abhalten, mit reichlich Steinen und Farbe einen Besuch abzustatten.

Der Sachschaden hält sich vermutlich in Grenzen. Die Botschaft ist vermutlich trotzdem angekommen. Wir finden euch überall.

Militanz wirkt! Drängen wir die AfD in Nordhessen weiter zurück!

Auflösung der AfD-Kreisverbände Kassel Stadt & Land!

Antifa heißt Angriff!