Adbusting zum 6. Prozesstag von Ella

Erschleichen von Leistung?!

Mit Hausdurchsuchungen, DNA-Analysen und konstruierte Anzeigen wegen schweren Diebstahl, Sachbeschädigung & Störpropaganda hat sich die Polizei in Vergangenheit schon des öfteren lächerlich gemacht um gegen Adbusting vorzugehen. Sogar das GETZ und der Verfassungsschutz wurden diesbezüglich eingeschaltet. Zuletzt blamierten sich die Cops mit dem Versuch einer Strafverfolgung wegen Erschleichen von Leistung, als wir zum Jahrestag von Ellas Inhaftierung in Berliner Werbekästen Plakate anbrachten. Nachdem die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellte, bekamen wir die beschlagnahmten Plakate zurück welche nun zum 6. Prozesstag von Ella in Gießen hängen.

Lügen des SEK

Ella sitzt heute seit 449 Tagen zu unrecht hinter Gittern. Grund dafür sind offenkundige Lügen des SEK (NRW). Welche sie nun in der 2. Instanz, in Anbetracht eines Dokumentarfilms, nicht mehr halten konnten. Dieser Film belegt, dass die SEKler Ella in Lebensgefahr brachten, und nicht andersrum, wie die Polizei es behauptet! An Ella sollte durch Rechtsbeugung ein Exempel statuiert werden, um Klimaaktivismus zu kriminalisieren. Dies geschah als ein Teil des Dannenröder Waldes für den Ausbau einer weiteren unnötigen Autobahn gerodet wurde. Seitdem sitzt ELLA stellvertretend für ALLE, die sich dieser Rodung entgegengesetzt haben im Knast.

Strafe abschaffen!

Ob Anzeigen wegen Adbusting, Untersuchungshaft wegen Umweltaktivismus oder Arrest wegen Support von People on the Move an den Außengrenzen: Wir lehnen Repressionsorgane ab, die versuchen durch Knast & Strafe Herrschaftsverhältnisse zu zementieren. Wir finden diese Verhältnisse unerträglich und möchten mit unserer Aktion ein weiteres Zeichen setzen für soziale Klimagerechtigkeit und für einen grundlegenden Paradigmenwechsel fort von Strafe, Unterdrückung und Herrschaft.

Die Knastratten