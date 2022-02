Bundesweit bekanntes Nazischwein in Pieschen geoutet

Im Dezember letzten Jahres wurde durch eine ZDF-Frontal Reportage bekannt, dass es in Dresden aus dem radikalen Querdenken / Spaziergänger:innen Umfeld eine Telegram Gruppe mit dem Namen 'Dresden-Offline-Vernetzung', in der Mordanschläge auf den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer geplant wurden. In der Gruppe wurden außerdem antisemitische Verschwörungen um die Covid19-Pandemie ausgetauscht und man schwadronierte vom bewaffneten Widerstand gegen die 'Zwangsimpfung'. Das besondere an dieser Telegram Gruppe ist wie bereits in ihrem Namen schon angelegt die Transformation aus dem Digitalen in die offline Realität. Einige Mitglieder horteten diverse Schusswaffen in ihren Wohnungen und beschäftigten sich mit Anleitungen zu Bomben- und Terroranschlägen von einer terroristischen Naziorganisation aus den USA. Der faschistische bewaffnete Widerstand wurde hier vorbereitet und wurde wohl erst einmal nur durch die Veröffentlichung des ZDF unterbunden. In Folge dessen kam es nämlich zu medial bundesweit beachteten Hausdurchsuchungen bei den Wortführern in Dresden, im Rahmen derer allerlei Schusswaffen beschlagnahmt wurden, die faschistischen 'Widerstandskämpfer' blieben aber auf freiem Fuß.

Zum Vergleich: https://presseportal.zdf.de/pressemitteilung/mitteilung/frontal-telegram....

Nun zu Daniel Großmann. Dieser gilt als einer der radikalsten und Wortführer der Gruppe, ein 42 jähriger Fascho-Waffennarr, der in der Rehefelder Straße 4, 01127 Dresden im 1. Obergeschoss lebt und dort auch von sächsischen Sondereinsatzkräften aus seiner Wohnung heraus abgeführt wurde, bwvor er wenig später wieder freigelassen wurde. Dieses Outing soll den Verschwörungsfascho aus der (Halb)-Anonymität holen und die Öffentlichkeit über seinen konkreten Wohnort und vollen Namen aufklären. Daniel Großmann ist gefährlich, er hatte lange scharfe Schusswaffen und kannte sich vermutlich mit deren Gebrauch aus, er plante den bewaffneten Kampf gegen den bürgerlichen Staat und die wirren antisemitischen Fantasiegestalten, die durch die Pandemie versuchen die Menschheit zu kontrollieren. Seid also in der Nähe seiner Wohnung vorsichtig, zur Warnung haben wir in der Umgebung Plakate zu seiner Person angebracht, sodass die Nachbar:innenschaft gewarnt ist.

Denk dran Daniel, wir haben dich im Blick. Wir wissen wo du wohnst. Fühl dich also nicht zu sicher.

Fight Nazis.