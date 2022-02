Hausdurchsuchungen, Festnahmen nach Spreng-Brand-Anschlag in Thessaloniki

Thessaloniki, Griechenland: Drei anarchistische Gefährt*innen in Anti-Terror-Operation verhafted, beschuldigt für Angriffe der "Organisation Anarchistische Aktion"

Drei anarchistische Gefährt*innen wurden im Zuge einer groß angelegten repressiven Operation der Antiterror-Einheit in der griechischen Stadt Thessaloniki verhaftet. Vier Gebäude wurden durchsucht wobei die Polizei vorgibt, dort signifikante Mengen Materials zur Herstellung von Sprengstoff, Pistolen, Munition, falsche Polizei- und Sanitäteruniformen, Ausweise, ein Funkgerät und eine Anleitung zum Bau von Brand-Spreng-Vorrichtungen mit dem Titel "Handbuch für Direkte Aktion".

Den Gefährt*innen wird die Gründung und Mitgliedschaft in der "Organisation Anarchistische Aktion" mit Bezug auf sowohl Taten, die mindestens seit 2016 in Thessaloniki stattfanden, als auch "Terroristische Aktionen" vorgeworfen: Explosion, gemeinsame Herstellung, Bereitstellung, der Besitz und der Gebrauch von Explosivstoffen; dazu der Vorwurf, menschliches Leben in Gefahr gebracht zu haben. Andere Vorwürfe lauten Brandstiftung, Besitz von Schusswaffen und Beschädigung von Eigentum.

Initial für die Hausdurchsuchungen waren Ermittlungen zum kombinierten Brand- und Sprenganschlag auf die "Stiftung für Nationale und Religiöse Belange" in Thessaloniki, welcher in den frühen Morgenstunden des 8.2. stattfand.

Die drei Gefährt*innen haben bereits den Staatsanwalt in Thessaloniki passiert und werden in Haft ihrem Prozess entgegensehen.

Weitere Info-Updates werden folgen.

Solidarität und Kompliz*innenschaft mit den drei anarchistischen Gefährt*innen!

Lassen wir sie nicht alleine, nicht nur mit Worten sondern auch mit Taten!

Anarchist*innen der Kollektive Dark Nights & 325

Update von Gefährt*innen von Tameio/Solikasse für Gefangene, Verfolgte Revolutionär*innen Thessaloniki

Im Morgengrauen des 8.2. wurden Medien zufolge zwei Menschen nach einer Operation der Anti-Terror-Polizei anlässlich der Platzierung einer Spreng-Brand-Vorrichtung am Eingang der "Stiftung für Nationale und Religiöse Belange" in der Mouson Straße 37 in Thessaloniki festgenommen. Später am Abend wurde eine weitere Person in Gewahrsam und schließlich festgenommen. Am Mittwoch, den 9.2. wurden die verhafteten Gefährt*innen dem Staatsanwalt vorgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, welches sie mit der Gründung und Mitgliedschaft in der "Organisation Anarchistische Aktion" in Verbindung bringt. Die Vorwürfe gegen sie lauten [in etwa wie im obigen Text]. Am Morgen des 9.2. wurde eine Solidaritäts-Versammlung vor dem Gerichtsgebäude abgehalten, welche einen starken Effekt hatte und auch die Gefährt*innen innen erreichte. Den Gefährt*innen wurde bis zum Freitag, den 11.2. Zeit gegeben, beim Untersuchungsrichter eine Entschuldigung zu tätigen.

Ein ausführlicheres Update wird folgen.

Niemand ist allein in den Händen des Staates

Kraft und Solidarität für die verhafteten Gefährt*innen des 8.2.

Solikasse für Gefangene, Verfolgte Revolutionär*innen Thessaloniki