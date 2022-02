Gesammelte Infos zu Verkehrswende-Aktionen

Dokufilm zum Autobahn-Abseilaktionen

Das Video "Abseilen über Autobahnen - Dokumentation und Erklärung der Aktionsmethode"ist fertig und auf https://youtu.be/dktnZAqoRGA zu finden.

Was ist dran an den Anklagen gegen Autobahnabseiler*innen? Sind solche Aktionen gefährlich? Dieser Film begleitet zwei Aktionen, die am 21. und 23. Februar 2022 ganz offiziell als Versammlungen angemeldet und unter Polizeischutz durchgeführt wurden. ++ Noch mehr Infos auf https://autobahn.siehe.website

Größtes E-Auto-Treffen der Welt

Am 30. Juli 2022 soll in der Gebläsehalle in Ilsede das größte E-Mobilitätstreffen der Welt stattfinden. Das kündigen E-Auto-Organisationen an (siehe www.s3xy-cars.de). Bis dahin ist die Inbetriebnahme des umstrittenen Riesenwerkes für neues Teslas in Grünheide zu erwarten, welches jedes Jahr Hunderttausende neuer Autos auf die Straßen schwemmen soll. Neben der großen Masse von schlicht auto- und schnellfahrbegeisterter Menschen werden die typischen technikfetischistischen Greenwasher des täglichen Gemetzels und Flächenverbrauchs auftreten wie Volker Quaschning und andere. Sie werden wie immer für ein Weiter-so plädieren, bis das ganze Land nur noch aus Straßen, Parkplätzen und Windrädern besteht.

Weitere Aktionsorte zu E-Autos sind das Tesla-Werk in Grünheide und die inzwischen in Deutschland eingerichteten Bergwerke zur Lithiumgewinnung entlang des Oberrheingrabens (alle Infos auf https://e-autos.siehe.website).

Angebot für lokale Verkehrswende-Inis

Wir bieten an, mit Euch in direkten Kontakt zu kommen (Telefon, online oder als Besuch, Workshop usw. bei Euch) und Euch zu unterstützen, wenn Ihr Pläne schmiedet für Aktionen zu Verkehrsprojekten in Eurer Region, für die autofreie Innenstadt und Fahrradstraßen bei Euch, für richtig gut getakteten und kostenlosen Öffentlichen Nahverkehr, gegen eine geplante Autobahn(erweiterung) usw. – oder wenn Ihr für Euren Ort und die Umgebung eigene Verkehrswendepläne entwerfen wollt.

Du findest auf unseren Internetseiten endlich-verkehrswende.de/aktionsideen und verkehrsaktionen.siehe.website noch genauere Anleitungen und Filme von bzw. über Aktionen, wie Ihr sie gestaltet, welche Erfahrungen es gibt und was zu beachten ist.

Weitere Hilfen:

Die Verkehrswendezeitung „Rad ab!?“ – ein bunter und informativer Vierseiter, der bei Aktionen verteilt werden kann. Die kann gerne bei uns bestellt werden, auch in größeren Stückzahlen (z.B. 250, 500 oder 1000). Dann könnt Ihr allen, die Eurer Demo oder Aktion zuschauen, auch noch etwas in die Hand geben. Oder Du legst sie an passenden Stellen aus – gerne auch zusammen mit einer Infos zu lokalen Projekten und Forderungen.

Vorträge oder Beiträge auf öffentlichen Veranstaltungen

Die Verkehrswendeausstellung: Selbst ausdrucken auf verkehrsausstellung.siehe.website (PDF) oder ausleihen. Es sind farbige A3-Vorlagen.

Vermittlung von Aktions-Knowhow aller Art: Autobahndemos, Gehzeuge, Baumhäuser, Tripods, Abseilaktionen, Fakes, Sperrgrundstücke, Akteneinsicht …

Ella - verhindert eine arrogante Verteidigung die Entlassung?

Das ist schwer in Worte zu fassen. Da läuft die zweite Instanz des Prozesses gegen die im Dannenröder Wald vor fast 500 Tagen festgenommene und seitdem inhaftierte "Ella" (tatsächlicher Name unbekannt), und was macht die Verteidigung? Sie führt einen langatmigen Krampf um Paragraphen und Nebenschauplätzen, während der sich dadurch weiter verlängernde Prozess dazu führt, dass Ella in Haft bleibt. Denn schon länger ist klar: Mit der Urteilsverkündung wird Ella frei kommen, weil sie ihre Haftstrafe zu so großen Teilen abgesessen hat, dass die paar Resttage keinen Fluchtgrund mehr darstellen können (alles andere wäre ein erneuter Justizskandal). Dass die beiden neuen Verteidigerinnen dann auch noch selbst dafür gesorgt haben, dass andere Personen aus der Verteidigung rausgehalten wurden, macht die Sache schlimmer. Hier agieren offensichtlich narzisstisch-arrogante Anwält*innen auf dem Rücken der Angeklagten. Ich habe das in einem aktuellen Hirnstupser-Beitrag zum vierten Verhandlungstag kritisch beleuchtet: https://youtu.be/9bC5xqFpKEA

Es gibt bereits eine Gegendarstellung, in der der zentrale Kritikpunkt aber sogar zugegeben, aber als sinnvoll erachtet wird: Der Prozess soll möglichst lange dauern und es soll nur ein etwas milderes Urteil herauskommen, damit dann Prozessdauer und Strafhöhe genau übereinstimmen. Zitat: "Daher ist das Ziel der Verteidigung richtigerweise nicht möglichst schneller Prozessabschluss, sondern ein möglichst niedriges Strafmaß, das ungefähr genau der abgesessenen Zeit entspricht."

Nächster Prozesstermin ist Dienstag, 15.2. ab 9 Uhr (https://waldstattasphalt.blackblogs.org/prozesstermine/).

Direkte Aktion lokal: Schilderbrücke in Gießen besetzt

Spektakuläre Aktionen mit überregionaler Medienarbeit einerseits, zurückhaltende bis frustrierende lokale Anstrengungen andererseits: So sieht die Verkehrswendebewegung überwiegend aus. Viele Menschen mit Managementqualitäten zieht es schnell auf bundesweite bis internationale Ebene. Hier können Effekte erzielt werden, ohne mit konkreten Fragen zu Alternativen konfrontiert zu sein oder überhaupt in einen direkten Dialog zu gehen. Die Verkehrswende aber wird sehr stark davon abhängen, dass Städte und Dörfer von der Autopest befreit werden und attraktive Fuß-, Fahrrad- und ÖPNV-Bedingungen entstehen. Es braucht also Aktionen und Ideen vor Ort (siehe unser Beratungs- und Unterstützungsangebot oben). Dass auch spektakuläre Aktionen im lokalen Rahmen möglich und passend sind, zeigte eine Aktion in Gießen. Sie erinnert an die Abseilaktionen über Autobahnen - aber hier findet es mitten in der Innenstadt statt: https://youtu.be/ytLYXl6CcnA (mehr zu Gießen auf https://giessen-autofrei.siehe.website und https://anlagenring.siehe.website).

Räumungen

Mehrere (Wald-)Besetzungen sind in den letzten Tagen geräumt worden. Das zeigt, dass weiter Straßen ge-, Rohstoffe ab- und Industriegebiete ausgebaut werden sollen. Der Raubbau geht weiter. Berichte unter anderem auf https://wald-statt-asphalt.net/aktuelles/

Gesucht: Ausgewählte aus unserer Suchliste - wer kann Lücken füllen?

Für unsere Radstation an der Projektwerkstatt suchen wir ausrangierte E-Bike- und Laptop-Akkus, damit wir den Strom aus drei (vorhandenen) PV-Modulen zwischenspeichern können. Außerdem fehlen: kleine 1/4-Zoll-Ratsche, Maulschlüssel (10/11, 12/13 und 14/15er) sowie 15er-Ring-/Maulschlüssel-Kombi, Dreifach-Tretkurbel, verschiedene Mäntel, Sattelstangen ab 30cm Länge (Durchmesser 1 Zoll = 25,4mm) und einiges mehr. Gesamte Suchliste (auch für die anderen Kreativräume der Projektwerkstatt) auf https://suchliste.siehe.website.

Bücher zu Verkehrswende-Aktionen

In letzten Jahr sind zwei Bücher mit Aktionstipps zu Verkehrswendeaktionen erschienen. Das "Aktionsbuch Verkehrswende" im Oekom-Verlag vereint praktische Tipps und anregende Reportagen von Aktionen, regt also vor allem zum Aktivwerden an. Das "Anti-Auto-Aktionsbuch" im SeitenHieb-Verlag konzentriert sich mehr auf die praktischen Tipps, ist da aber detaillierter. Wer das volle Programm haben will, bestellt einfach beides im Paket ... siehe https://verkehrsbuch.siehe.website.

Es gibt einige Exemplare gratis für FridaysForFuture-Gruppen (Mail an anfrage@endlich-verkehrswende.de) und Attac-Gruppen (mehr siehe https://www.attac.de/kampagnen/verkehrswende/startseite-einfachumsteigen...). Bei Interesse dort schnell melden!

Noch zu haben ist zudem die Aktionszeitung "Rad ab!?" - zum Verteilen bei Euren Aktionen (als PDF angucken unter https://verkehrszeitung.siehe.website).

P.S. Nächstes Wochenende findet in der Projektwerkstatt eine Gerichtsprozesstraining statt - für alle, die sich weder Gerichten noch Anwält*innen unterwerfen, sondern mit eigenen Ideen jedes Verfahren zu einer politischen Bühne formen wollen. Es sind noch Plätze frei ...