[B] 14.02. Monis Rache am Patriarchat - Kommt in den TBTN-Block!

Wir teilen den Schmerz, die Gewalterfahrungen, die Grenzüberschreitungen, die Respektlosogkeit. Wir tragen die Narben vergangener Verletzungen und Erniedrigungen. Aber wenn wir zusammenstehen, Seite an Seite, Hand in Hand, dann verbindet uns nicht nur unser Schmerz. Uns verbindet auch die Liebe zu unserer Wut und die Solidarität zueinander. Und nichts eignet sich besser, um auf die Straße zu gehen als ein Tag der kapitalistischen, patriachalen Propaganda, wie der sogenannte Valentinstag.

Am Valentinstag wird das Bild einer cis-hetero-Zweierbeziehung gefeiert. Der Tag manifestiert, dass nur wer in in der romantischen Zweierbeziehung lebt, Sicherheit und Vollkommenheit finden kann. Doch wir sehen unsere Befreiung niemals in den Armen einer romantischen hetero-Zweierbeziehung. Die Stärke, die in Freund*innenschaften und Kompliz*innenschaften liegt, soll befriedet werden.

Wenn wir radikal zärtlich zu uns sind und entschlossen wütend gegen unsere Feinde kämpfen, dann können wir eine überwältigende Bedrohung für den Staat und das kaptalistische Patriarchat sein. Wir scheißen auf Rosen, Dates und Candle-light-Dinner. Statt dem "kleinen Schwarzen" wollen wir den black Block und das nicht nur am 14.02.

Wenn wir uns die Straße nehmen, dann wird aus Angst Zuversicht, aus Scham wird Vertrauen ineinander und aus Ärger wird Wut. Wir wollen uns an der Hand halten, aber auch den Rücken stärken.

Wir holen uns die Straße und die Nacht zurück. Die Flamme mutiger FLINTAs glüht schon, lasst sie uns zum Brennen bringen. Schließt euch dem TakeBackTheNightBlock am 14. Februar an. Wir teilen den Schmerz-Wir teilen die Wut! Für die Zerschlagung des Patriarchats!

TAKE BACK THE NIGHT!

Montag, 14.02. ab 18Uhr vom Hermannplatz. Endpunkt: Frankfurter Tor.

Die Demo ist nur für FLINTAs.

Kommt mit Maske und zieht euch warm an. ;)

Ihr erkennt uns an den Transparenten.

P.S.: Am 30.04. holen wir uns dieses Jahr auch wieder die Nacht zurück.

* FLINTAs steht für Frauen*,Lesben, Inter-Personen, Nichtbinäre-Personen und Agender Personen

+++++++++++++ ENGLISH VERSION ++++++++++++++++++

[B] 14.02. Moni's revenge on the patriarchy - Join the TBTN block!

On 14.02. we take back the night

On 14.02. we want to take to the streets again because we have had enough of everyday sexist shit. The origins of the 14.02. demo lie in the coalition of those affected by the dirty pig H. We as FLINTAs*, who come together to organize the Take Back the Night-Demo, call to join the demo on 14th February. We want to feel the power that such gatherings generate.

We share the pain, the experiences of violence, the border-crossing behaviour, the disrespect. We bear the scars of past injuries and humiliations. But when we stand together, side by side, hand in hand, it is not only our pain that unites us. We are also united by the love of our anger and solidarity with one another. And nothing is better suited to take to the streets than a day of capitalist, patriarchal propaganda, like the so-called Valentine's Day.

Valentine's Day celebrates the image of a cis-hetero relationship. The day manifests that only those who live in the romantic relationship of two can find security and perfection. But we never see our liberation in the arms of a romantic hetero-two relationship. The strength that lies in friendships and complicity is meant to be pacified.

When we are radically tender with ourselves and resolutely furious against our enemies, we can be an overwhelming threat to the state and the capitalist patriarchy. We don't give a damn about roses, dates, and candlelit dinners. Instead of the "little black dress" we want the black block, and not just on Valentine's Day.

When we take the to the streets, fear turns into confidence, shame turns into trust in each other, and anger turns into rage. We want to hold hands, but also strengthen each other's backs.

We take back the streets and the night. The flame of brave FLINTAs is already glowing, let's make it burn. Join the TakeBackTheNight-Block on February 14th.

We share the pain - we share the rage! For the smashing of the patriarchy!

TAKE BACK THE NIGHT!

Monday, 14.02. from 6pm from Hermannplatz. Endpoint: Frankfurter Tor.

The demo is only for FLINTAs.

Come with a mask and dress warmly. ;)

You will recognize us by the banners.

P.S.: On 30.04. we will also take back the night this year.

* FLINTAs stands for women*, lesbians, inter-persons, non-binary persons and agender persons.