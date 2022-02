Krieg beginnt hier: Legen wir seine Infrastruktur lahm, wo wir nur können

Vor einigen Monaten haben wir mit einigem Interesse den Text "Fragmente für einen aufständischen Kampf gegen den Militarismus und die Welt, die ihn benötigt" in Zündlumpen #083 (https://ia803402.us.archive.org/4/items/awb_nr083_web/awb_nr083_web.pdf, S. 30) gelesen. Unter der Überschrift "(ii) Die Infrastruktur des Krieges" werden darin einige altbekannte Punkte aufgeworfen, etwa dass das einrückende Militrä sich Straßen, Schienen, Brücken, usw. bedient, ebenso wie Kartographieungen des Geländes und (auch zivile) Kommunikationsinfrastruktur dem Militär eine große Hilfe sind. Was dieser Punkt unserer Auffassung nach ein wenig vernachlässigt ist die Logistik der Nachschublinien. Zwar wird zuvor eifrig die Sabotage von Rüstungsproduktion diskutiert, allerdings bleibt der wohl wichtigste Rohstoff des Krieges mehr oder minder außen vor: Erdöl bzw. Energie im Allgemeinen. Gerade zu Beginn eines Krieges ist der zur Truppenverschiebung nötige Energiebedarf gigantisch, aber im Grund muss während des gesamten Krieges Treibstoff von irgendwelchen Vorratsstätten und/oder Rafinerien bis an die Front, wo er gebraucht wird, um die Motoren des Kriegsgeräts zu befeuern, transportiert werden. Und gerade wenn ein Krieg nicht unmittelbar im eigenen Territorium stattfindet, die Logistik der Energieversorgung der Truppen jedoch durch dieses Territorium verläuft, könnte es sich lohnen mit dieser Infrastruktur näher zu beschäftigen.

Wo derzeit sowohl Medienberichten, als auch diverser Beobachtungen aus der Bevölkerung zufolge, Truppen überall in Europa in Bereitschaft versetzt werden und Kriegsgerät mehr oder weniger fleißig bereits an strategisch günstige Standorte verschoben wird, ist natürlich auch damit zu rechnen, dass bereits der Transport von Erdölreserven in die jeweiligen Regionen in vollem Gange ist. Es erscheint uns daher keinen Grund zu geben, auf einen möglichen Ausbruch des Krieges zu warten, sondern alle im folgenden angestellten Überlegungen könnten bereits jetzt, im Vorfeld einer möglichen militärischen Auseinandersetzung einen großen Effekt verzeichnen. Und natürlich lässt sich just in diesem Moment auch die Verlegung von Kriegsgerät auf die ein oder andere Weise bereits im Voraus sabotieren.

NATO-Pipelinesystem

Die NATO betreibt zum Zwecke der Versorgung ihrer Truppen innerhalb einiger europäischer Bündnisländer ein aus 10 Pipelinenetzen bestehendes Pipelinesystem. Dieses verbindet im Grunde militärisch genutzte/nutzbare Häfen mit diversen (teilweise geheimen, teilweise zivilen) Öllagerstädten (Tanklagern) in ganz Europa, sowie mit Umschlagbahnhöfen, (zivilen und militärischen) Flughäfen und bestimmten Truppenstandorten. In Deutschland sind dabei vor allem zwei dieser Pipelinenetze von Bedeutung: Das Central Europe Pipeline System (CEPS), das sich durch Teile Belgiens, Frankreichs, Deutschlands, den Niederlanden und Luxemburg erstreckt und auf einer Streckenlänge von 5300 Kilometern 29 NATO-Depots, sechs nicht-Militärische Depots, militärische und zivile Flughäfen, Rafinerien und Seehäfen im Nordseeraum miteinander verbindet und das North European Pipeline System (NEPS), das im Grunde Frederikshavn in Dänemark mit der deutschen Grenze verbindet.

Mitte der 80er Jahre verübten übrigens zahlreiche Gruppen der RZ, RAF und weitere Sprengstoffanschläge auf vorwiegend Pumpstationen des CEPS.

Das CEPS wird vor allem auch zivil genutzt, im Falle einer Militäroperation sind jedoch die dafür erforderlichen Kapazitäten dem Militär zugesichert. Dank diverser ziviler Akteur*innen ergeben sich jedoch zum Teil bessere Einblicke in die Infrastruktur. Stand 2018 sind auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland noch folgende Einrichtungen des CEPS in Betrieb:

14 Tanklager

22 Hochdruckpumpen

1765 Kilometer unterirdische Leitungen, deren Verlauf anhand der typischen oberirdischen Vermessungsspunkte recherchierbar/abschätzbar ist, sowie daugehörige Pumpstationen und Schieberschächte

11 Tankkraftwagen-Befüllanlagen

2 Eisenbahnkesselwagen-Befüllanlagen

Schienennetze

Einige Tanklager sind nicht durch Pipelines oder zumindest zusätzlich auch über den Schienenweg erreichbar. Generell bieten die europäischen Schinennetze den Militärkräften der Nato eine gute Infrastruktur um schnell und effizient große Mengen an Treibstoff und/oder Kriegsgerät zu verschieben. Das Ganze lässt sich jedoch auch entsprechend leicht lahmlegen. Egal ob durch Blockaden der Gleise, kleine unauffällig und nur vorrübergehende Sabotagen, wie etwa kürzlich in Kanada umgesetzt und vorgeschlagen wurde, oder indem Schienen gewaltsam zerstört, Stromversorgung (allerdings gibt es auch Diesellokomotiven) unterbrochen und wichtige Signalinfrastruktur zerstört wird.

Gleisanlagen sind eigentlich grundsätzlich auf sämtlichem verfügbaren Kartenmaterial eingezeichnet. Von besonderem Interesse sind in diesem Fall möglicherweise nicht nur die stark frequentierten Hauptstrecken, sondern vor allem auch jene Strecken, die Tanklager ansteuern, sowie jene, die die Grenzen des Landes in Richtung Ukraine passieren, aber auch die Verbindungsstrecken zu Häfen und/oder Tankkraftwagen-Befüllanlagen, wo der Transport von den Schienen auf die Straßen gebracht werden kann.

Weitere Anregungen liefert hier möglicherweise die Broschüre TRAINSTOPPING.

Straßen & Häfen

Natürlich lassen sich auch Straßen und Häfen blockieren. Hier wäre es jedoch möglicherweise von Vorteil zuvor sehr konkret herauszufinden, wann und wo damit auch entsprechende militärische Nachschublieferungen blockiert werden, weil derartige Blockaden in der Regel nicht von langer Dauer sind. Für jene, die lieber zivilen Ungehorsam leisten, anstatt im Schutz der Dunkelheit anzugreifen, wäre das jedoch möglicherweise ein interessanterer Ansatzpunkt.

Der mögliche Krieg in der Ukraine, er beginnt hier und jetzt. Lasst ihn uns gemeinsam hier und jetzt stoppen!