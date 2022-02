[B] Fahrzeuge von Hammerskins angegriffen

In einer Woche soll in Budapest erneut der "Tag der Ehre" stattfinden. Der Aufmarsch und das Rahmenprogramm dienen seit Jahren als Netzwerktreffen für die internationale extrem rechte Bewegung. Die Berliner Hammerskins haben in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, dass es sich für sie um einen Pflichttermin handelt. Angesichts ihrer internationalen Verbindungen und ihrem elitären Selbstverständnis ist dies keine Überraschung. Darum gehen wir davon aus, dass dieses Jahr keine Ausnahme sein wird.

Im Vorfeld haben wir deshalb die Fahrzeuge der langjährigen Hammerskinmitglieder René Häberle(links im Bild) und Oliver Schubert(rechts im Bild) angegriffen. In der Nacht auf den 04. Februar haben wir zeitgleich die in Goeckestraße und Freiastraße abgestellten Fahrzeuge demoliert, sämtliche Reifen zerstochen und die Fenster zerstört.

Zwar wird sie dies nicht davon abhalten nächste Woche nach Budapest zu fliegen, es wird sie aber zweifelsohne daran erinnern, dass es mit ihrem unbescholtenen Leben in der Anonymität der Berliner Randbezirke endgültig vorbei ist.