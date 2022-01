Koblenz Ungeimpft - Aufrufe, Antifaschist*innen auf Schwarzen Listen zu führen! - Schluss mit der Bedrohungslage - Faschisten aus der Deckung holen!

Schluss mit der Bedrohungslage - Faschisten aus der Deckung holen!

Derzeit kommt es wiederholt zu Outings von Antifaschist*innen in der Telegram-Gruppe von "Koblenz Ungeimpft", der Vernetzungsgruppe von Querdenkern und "Spaziergängern" in Koblenz.

Um diesem Treiben etwas entgegenzusetzen, haben wir uns als Koblenzer Antifaschist*innen dazu entschlossen, die Faschist*innen nun aus der Deckung zu holen.

Einer der Administratoren der Gruppe ist Martin Gutzeit. Martin ist seit Jahren Teil der Friedensmahnwachenbewegung und ist so auch in Rammstein aktiv gewesen, zählt sich selbst eher dem Linken Spektrum zu. Zuletzt fällt er jedoch in der Koblenz Ungeimpft Gruppe immer wieder mit faschistoiden Statements auf, so beispielsweise, dass er Antifaschist*innen auf einer Blacklist führt und ihre Namen nicht vergessen wird, wenn "diese Sache hier vorbei ist".

In Richtung Martin sagen wir klar und deutlich: Du kannst dich nicht länger als anonymer Admin hinter "Koblenz Ungeimpft" verstecken, wir beobachten jeden deiner Schritte und wir werden weitere Schritte einleiten, wenn die Bedrohung von Antifaschist*innen nicht aufhört!

Alerta!