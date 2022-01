Coronavirus, Solidarität und anarchistischer Kampf

Impfung

Die Einführung von Impfungen hat die Ausbreitung des Coronavirus nicht aufhalten können. Diese geschah in erster Linie aufgrund des Impfstoff-Nationalismus und des Kapitalismus. Beide haben gezeigt, dass Solidarität letztlich nur ein gern genutztes Schlagwort ist, wenn es um Profite geht.

Der so genannte Impfstoff-Nationalismus tauchte in den Debatten um Corona in liberalen Kreisen immer wieder auf. Die Anhäufung von Impfstoffen in wirtschaftlich starken Ländern führte dazu, dass wirtschaftlich weniger entwickelte Länder ohne Impfstoffe dastanden. Dies in Betracht ziehend, ignorierte die Erste-Welt-Politik die Aufrufe von Wissenschaftler:innen und dem Rest der Welt, sich solidarisch zu zeigen und überall zu impfen, anstatt Auffrischungsprogramme zu forcieren. Es muss wohl nicht erwähnt werden, dass die Pandemie global ist und nur dann beendet werden kann, wenn sie global bekämpft wird.

Der Kapitalismus auf der anderen Seite ist ein verdammter Albtraum, wenn es darum geht, Krisen zu bekämpfen. Die Menschheit lernt diese harte Lektion immer wieder, aber es scheint, dass sie sich nicht lange daran erinnert. Aufgrund der kapitalistischen Idee von Patenten und geistigem Eigentum sind wir nicht in der Lage, das Wissen über den Impfstoff gegen das Coronavirus mit anderen Ländern zu teilen. Einige kapitalistische Enthusiasten glaubten, dass der Markt die Probleme von selbst regeln würde. Aber das tat er nicht. Was für eine Überraschung…

Der Meistbietende bekommt alles, und die Armen sterben einfach. Der Kapitalismus tötet buchstäblich Menschen mit wirtschaftlichem Elend im globalen Süden. Für ein solches Wirtschaftssystem gibt es keine Entschuldigung. Es ist nicht so, dass der Kapitalismus nicht schon früher Menschen getötet hätte, aber die derzeitige Krise ist die bisher größte Konzentration von Menschen, die aufgrund von geistigen Eigentumsrechten sterben.

Beide Probleme haben massiv zum Auftreten neuer Mutanten des ursprünglichen Coronavirus beigetragen.

Die Menschen haben eine Menge kollektiver Anstrengungen unternommen, um sich tatsächlich impfen zu lassen. Angefangen bei der eigenen Impfung mit vielen Unbekannten zu Beginn der Einführung der Impfstoffe (es sei an die Geschichte mit AstraZeneca erinnert). Viele mussten schwere Reaktionen auf den Impfstoff durchmachen, die buchstäblich körperliche Schmerzen mit sich brachten. Einige engagierten sich in Informationskampagnen zur Werbung für die Impfung in der Gesellschaft.

Verdammt, viele Menschen stimmten im Namen der Impfung der Einschränkung ihrer Freiheiten zu. Schließlich hatte die obligatorische Impfung in Restaurants oder sozialen Einrichtungen nur wenig mit der Vorbeugung des Virus vor Ort zu tun und wurde hauptsächlich eingeführt, um die Menschen zur Impfung zu drängen. Die Vorschriften über den Impfpass haben manche Menschen glauben lassen, dass sie unverwundbar gegenüber dem Virus sind und tun können, was sie wollen. So ist die Person mit zwei Impfungen, die abends am Wochenende 3-4 Bars besucht, aus Sicht des Staates weniger problematisch als eine nicht geimpfte, aber getestete Person.

Um es klarzustellen. Die Impfung hat dazu beigetragen, die Auswirkungen des Virus auf die Bevölkerung abzumildern, da weniger Menschen starben und das medizinische Personal weniger belastet wurde. Aber mit Omicron sind wir wieder auf dem Stand von 2020, wenn es darum geht, das Virus tatsächlich einzudämmen und zu stoppen. Die Impfung kann keine Alternative zu Tests der Bevölkerung sein. Eine Auffrischungsimpfung wird die Ausbreitung der Omicron-Variante nicht verhindern, und das wissen wir bereits, aber alle tun immer noch so, als ob alles nach Plan laufen würde.

Angesichts der Omicron-Variante ist ein weiterer Vorstoß in Richtung einer obligatorischen Impfung nicht nur aus Sicht der Freiheitsrechte, sondern auch in Bezug auf ihre Wirksamkeit fragwürdig. Die derzeitigen Impfstoffe wurden für andere Varianten entwickelt. Sie schützen zwar auch vor schweren Problemen durch Omicron. Die derzeitigen Vorschriften, die es geimpften Menschen gestatten, sich überall ohne jegliche Tests aufzuhalten, schaffen jedoch eine Situation, in der die Menschen glauben, sie könnten tun, was sie wollen, ohne dass dies Konsequenzen hätte. So entsteht eine Ansammlung von Menschen, die das Virus ohne jegliche Symptome verbreiten werden. Wenn man dann noch bedenkt, dass viele Testkits zur Erkennung des Coronavirus unbrauchbar sind, ist eine explosionsartige Ausbreitung des Virus in den nächsten Monaten geradezu vorprogrammiert.

Was die aktuelle Situation der Impfpflicht in Österreich und der teilweise eingeführten Impfpflicht in Deutschland betrifft, so sehen wir diesen Versuch aus sozialer Sicht sehr kritisch. Es gab viele Proteste zu diesem Thema in verschiedenen Ländern. Viele davon wurden von rechten Akteuren unterstützt und instrumentalisiert, aber auch von der allgemeinen nicht-politischen Bevölkerung unterstützt. Die liberale Öffentlichkeit scheint mit Pflichtimpfungen kein Problem zu haben.

Für uns stellt sich bei der Impfpflicht die Frage, wie die Gesellschaft im Allgemeinen funktioniert. Ist es in Ordnung, wenn der Staat den Menschen bestimmte Vorschriften aufzwingt, obwohl die Bevölkerung damit nicht einverstanden ist? Als Anarchist:innen wissen wir genau, dass der Staat so funktioniert. Er wendet ständig Regeln auf die Menschen an, auch wenn wir mit ihnen nicht einverstanden sind. Es geht nicht um die Herrschaft der Mehrheit, sondern um die Herrschaft derer, die die Macht haben. Gefährlich ist jedoch die Bereitschaft des liberalen Teils der Gesellschaft, gegen diejenigen, die Fragen stellen, mit Strafen vorzugehen. Wir sind zwar der Meinung, dass sich die Menschen impfen lassen sollten, wenn sie es wollen, aber anstatt sie dazu zu zwingen, sollten wir die Menschen davon überzeugen, sich impfen zu lassen. Und die Impfung nicht als die ultimative Lösung des Problems darstellen, sondern als einen der vielen Schritte in unserem Kampf gegen das Coronavirus.

Was wir in diesen 2 Jahren gelernt haben, ist, dass es keine einzelne Lösung für die Epidemie gibt. Es sollten mehrere Maßnahmen ergriffen werden, um sie tatsächlich zu bekämpfen. Und wir sollten uns wirklich fragen, ob es moralisch vertretbar ist, dass Pharmakonzerne an der Krise verdienen, die Millionen von Menschen getötet hat, die Grundrechte untergräbt, welche Generationen vor uns errungen haben, und uns generell weiter in Richtung Autoritarismus bringt. Ein großer Teil der Lösung für die Krise liegt in der moralischen Seite der Maßnahmen, die ergriffen werden sollten. Und wenn wir uns nicht tatsächlich gegen Gier und kapitalistischen Wahnsinn wehren, gibt es keine Zukunft für die Freiheit. Impfstoffe sollten jedem Menschen auf diesem Planeten ohne Profit zur Verfügung gestellt werden!

Und hier sollten wir uns daran erinnern, dass die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen ein langer Prozess war, der in hohem Maße von der Allgemeinheit finanziert wurde. Und wir sprechen hier nicht von 2020 oder 2019, sondern von den letzten 30 Jahren der Forschung rund um mRNA. Nur um das noch einmal zu verdeutlichen. Die mRNA-Technologie wird heute in den beliebtesten und wirksamsten Impfstoffen von Pfizer und Moderna verwendet. Das Gesundheitsministerium der Vereinigten Staaten besitzt sogar einen Teil des Moderna-Patents, da es die Forschungen rund um den Impfstoff finanziert[1]. Berichten zufolge wurde die Entwicklung des Impfstoffs von Pfizer gegen COVID zu mindestens 28 % auch vom deutschen Staat finanziert[2].

Warum ist das wichtig? Weil viele Marktenthusiasten versuchen würden, uns davon zu überzeugen, dass ihre Megagewinne in der Krise das Ergebnis von Investitionen und harter Arbeit sind. Das können wir von vornherein als Schwachsinn abtun. Und auch wenn einige Forscher für ihre Arbeit gut bezahlt wurden, so wurde doch in den meisten Fällen der gesamte Weg zum mRNA-Impfstoff durch die Bemühungen einer großen, von der Gesellschaft finanzierten wissenschaftlichen Gemeinschaft und nicht durch ein paar Leute aus der Privatwirtschaft zurückgelegt.

Und wir sollten nicht vergessen, wie sich das moderne Gesundheitssystem in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Ja, wir feiern die schnelle Entwicklung von Impfstoffen, aber in vielen westlichen Ländern führten die Versuche, die Gesundheitsversorgung zu optimieren, zu einem langsamen Niedergang für alle. Der Grund, warum die Armen weiterhin sterben, aber die Reichen und Mächtigen selbst nach einer Infektion mit dem Coronavirus wohlauf sind, liegt darin, dass wir zwar „gleich“ sind, aber dennoch unterschiedlich behandelt werden und Zugang zu völlig unterschiedlichen Ressourcen haben.

Staat und Regierung

Der erste Lockdown in Deutschland löste viele Diskussionen über persönliche Freiheiten und Angriffe des Staates auf die gesellschaftliche Organisierung aus. Ironischerweise gab es beim ersten Lockdown die geringste Anzahl von Coronavirus-Fällen im Land. Es ist immer noch umstritten, wie wirksam bestimmte Maßnahmen waren oder inwieweit die polizeilichen Repressionen tatsächlich zur Bekämpfung von COVID beigetragen haben, aber das wirtschaftliche Ergebnis dieser harten Maßnahmen hat die Politiker so sehr beeindruckt, dass wir seither nichts Vergleichbares mehr erlebt haben.

In den letzten zwei Jahren seit der ersten Welle haben wir erlebt, wie die Politiker ihr Bestes taten, um die gesamte Wirtschaft am Laufen zu halten. Dazu gehörten viele Arbeitsplätze, die man getrost als Bullshit-Jobs bezeichnen kann[3]. Die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus betrafen hauptsächlich das Privatleben der Menschen. Konsum und Freizeit wurden auf den jeweiligen Impfstatus beschränkt. Die Anzahl der Repressionen, die auf Verstöße gegen diese Vorschriften folgten, ist im Vergleich zu 2020 gesunken, bleibt aber im Allgemeinen recht hoch. Mit den jüngsten 2G+Regeln (was in Deutschland bedeutet, dass man entweder geimpft/genesen + geschnelltestet ist) hat die Regierung einerseits Restaurants/Bars die Möglichkeit gegeben, zu öffnen, andererseits aber auch die Vorschriften genutzt, um kleine Unternehmen zu sanktionieren, die sich nicht an die Regeln halten. Wir haben bereits ausgeführt, wie unverhältnismäßig diese Vorschriften sind.

In den letzten zwei Jahren hatte die Öffentlichkeit jedoch fast keine Möglichkeit, sich an den Debatten über den Umgang mit dem Coronavirus zu beteiligen, abgesehen von Wahlen. Demonstrationen wurden in vielen Teilen des Landes für einen Großteil der Jahre 2020 und 2021 eingeschränkt oder verboten. Verstöße gegen die Demonstrationsvorschriften können recht hart bestraft werden, so dass die Menschen eine Eskalation an dieser Front vermeiden. Öffentliche Versammlungen, welche stattfinden können, sind die Grundlage für eine zumindest liberale Demokratie, was die derzeitigen Machthaber im deutschen Staat wenig zu interessieren scheint. Mit der Entwicklung der Krise fanden sich die Politiker in der Position von „Experten“ wieder, die wissen, wie man damit umgeht. In diesen Jahren haben wir gesehen, dass es sehr wenig Verständnis dafür gibt, wie die Dinge funktionieren, und dass es viele Versuche gibt, die Krise für politische Kampagnen zu nutzen.

Und es wäre seltsam, ein anderes Ergebnis zu erwarten. Die Politiker arbeiten daran, ihre Macht und die Macht ihrer politischen Parteien zu erhalten. Sie werden keine Dinge tun, die ihre Autorität untergraben könnten. Das ist eine gefährliche Falle, denn je mehr Politiker im Moment an ihre eigene Kompetenz glauben, desto mehr Macht nehmen sie aus den Händen der Gesellschaft in ihre eigenen Hände. Dies ist die unvermeidliche Entwicklung des Big Brother. Die jüngsten Diskussionen um die Impfpflicht zeigen nur, wie sehr sich die Politiker über den normalen Menschen stellen. Anstatt die Ungeimpften aufzuklären, glaubt der Staat, dass es an der Zeit ist, die Regeln durchzusetzen. Die Tatsache, dass der größte Teil der Bevölkerung geimpft ist, macht diese Entscheidung von oben herab etwas weniger riskant, da es sehr unwahrscheinlich ist, dass diejenigen, die geimpft sind, an diesem Punkt der Epidemie protestieren.

Im Allgemeinen ist es ziemlich offensichtlich, dass der Staat in dem Versuch, das Virus zu stoppen, seine Macht festigt. Dazu gehören Repressionen und eine stärkere Kontrolle der Bevölkerung, die, wie wir aus der Geschichte wissen, zur weiteren Konsolidierung der Macht genutzt wird. Die Macht der Straße nimmt rapide ab, und damit auch die Möglichkeit der Bevölkerung, in wichtigen Fragen der Pandemie Druck auszuüben. Derzeit ist es schwer vorstellbar, dass eine große Bürgerbewegung die deutsche Regierung und die Privatwirtschaft dazu zwingen würde, das Urheberrecht auf Impfstoffe aufzuheben. In Anbetracht der Tatsache, dass die wirtschaftsorientierte FDP in der Regierungskoalition vertreten ist, liegt dies irgendwo am Rande der Unmöglichkeit.

Es ist klar, dass der Staat als Institution nicht in der Lage ist, mit der globalen Krise umzugehen. Angesichts der Eskalation der Klimakrise müssen wir schnell handeln und für kollektive Lösungen jenseits des Nationalstaates kämpfen. Das Virus wird weder an den Grenzübergängen gestoppt, noch benötigt es einen Pass oder ein Visum, um zu reisen. Der Kampf gegen das Coronavirus ist keine Frage isolierter Länder, es ist ein Kampf der Menschheit, und wie viele andere Auseinandersetzungen beinhaltet er den Kampf gegen bestimmte Menschen, Staaten und Unternehmen, denen es nichts ausmacht, die ganze Welt sterben zu lassen, wenn sie damit Profit machen und ihre Macht erhalten können.

Die Linke und das Virus

Die Reaktion der anarchistischen Bewegung sowie allgemeiner linker Kreise auf den Coronavirus war moderat, wenn man das so sagen kann. Der Vorstoß in Richtung wirtschaftlicher und sozialer Gerechtigkeit war sehr begrenzt und im Allgemeinen befolgten und verteidigten sowohl Aktivisten als auch Anhänger:innen antiautoritärer Politik die Regeln des Staates in Bezug auf öffentliche Veranstaltungen, anders als der rechte Teil der Gesellschaft. Damit waren die Straßen mehr oder weniger den rechten Gruppen wie Querdenker und anderen überlassen, die eine Mischung aus konservativen Ideen und Verschwörungstheorien verbreiteten.

Die anarchistische und antiautoritäre Linke war im deutschsprachigen Raum mit vielen gesellschaftlichen Konflikten beschäftigt: wirtschaftliche Kämpfe, soziale Gerechtigkeit, Ökologie, internationale Solidarität, Antifaschismus und viele, viele andere Themen. Im März-Mai 2020 wurden wir mit der neuen Realität von strengen Maßnahmen, Kontrollen und Polizeirepressionen konfrontiert. In dieser Zeit begannen einige Gruppen, auf das „Krisenmanagement“ des Staates mit lokalen Aktionen zu reagieren, und erreichten mit ihren Ideen auch größere Teile der Gesellschaft und verstärkten den Widerstand gegen autoritäre Maßnahmen, Einschränkung der Grundrechte und Repressionen. Dies hielt jedoch nicht lange an, und am Ende der ersten Welle gingen wir alle mit der Hoffnung auf eine Rückkehr zur Normalität in unser Leben zurück.

So verging der Sommer 2020, und die Anarchist:innen kehrten zu ihrem Kampf zurück, wobei sie die sich verschlechternde Situation weitgehend ignorierten. Es gab einige kleine Versuche, das Thema voranzutreiben, die aber von politischen Aktivist:innen keine angemessene Antwort erhielten. Obwohl wir versuchten, die Probleme anzusprechen, die für die Gesellschaft im Allgemeinen wichtig sind, gelang es uns nicht, die laufenden Kämpfe zu pausieren und tatsächlich mit der Auseinandersetzung mit dem Thema zu beginnen, das die Welt im kommenden Jahrzehnt maßgeblich formen wird.

Einer der Gründe dafür ist, dass die Anarchist:innen zu langsam auf die realen Ereignisse in der Welt reagiert haben. Wir haben das bereits 2008 bei der Wirtschaftskrise gesehen. Der Staat scheint besser in der Lage zu sein, auf solche Situationen zu reagieren als die Aktivisten auf der Straße, die sich über Generationen hinweg mit den Problemen vor Ort befasst haben. Es gab die Hoffnung, dass dies im Jahr 2020 der Fall sein wird, als in verschiedenen Teilen des Landes Solidaritätsnetzwerke entstanden, aber das war oft nur symbolisch und wurde von den Aktivist:innen bald wieder aufgegeben.

Langfristige Projekte und Organisierung sind wichtig, um die eroberten Räume in unseren Städten und Gemeinden zu erhalten. Aber es gibt bestimmte Projekte und Kämpfe, die in Zeiten der Krise vielleicht von geringerer Priorität sind. Und wir sollten bereit sein, in diesen Kämpfen einen Schritt zurück zu machen, um den Durchmarsch des Staates auf unsere Rechte und Möglichkeiten zu verhindern. Es ist nicht Aufgabe dieses Textes, die Bedeutung des Kampfes in eurer Region zu erläutern – dies sollte in euren Gruppen diskutiert werden. Aber es ist klar, dass wir nicht in der Lage sein werden, die Krise zu bewältigen, wenn wir nicht etwas Zeit und Energie für Organisierung frei machen.

Das Problem, wie man mit der Krise umgeht, zeigt sich in den aktuellen Aktionen der Linken in verschiedenen Teilen des Landes. Vor allem Antifaschist:innen und liberale Linke beteiligen sich an Blockaden von Protesten gegen erzwungene Impfungen. Vielen ist nicht klar, wer diese Menschen sind, die an diesen kollektiven Aktionen teilnehmen. Einige bezeichnen diese Gruppen eindeutig als Nazis, aber wir halten es für problematisch, eine große Gruppe ohne klare politische Zugehörigkeit grundsätzlich als Nazis zu bezeichnen. Ein Teil der verschwörungstheoretischen Gruppen schließt sich diesen Demos an, ebenso wie einige Impfskeptiker. Auch in Deutschland und Österreich sind Nazis auf den Straßen zu sehen. Aber wie viel von dieser Situation zwingt uns tatsächlich dazu, in den „Blockademodus“ zu gehen?

Wir behaupten nicht, dass diese Demonstrationen unseren politischen Ideen nahe stehen (auch wenn einige Leute bei diesen Demonstrationen den antiautoritären Ideen näher stehen als dem Faschismus), aber es ist wirklich wichtig, die Sache zu verstehen, bevor man eine Position dazu aufbaut. Manchmal sind Anarchist:innen und Linke gut darin, aber manchmal sind wir furchtbar darin.

Und natürlich stellt sich die Frage, wie viel Energie man auf diese Leute verwenden sollte und wie viel Energie man auf die eigentlichen Probleme verwenden sollte, mit denen wir konfrontiert sind. Ist es für unsere politische Bewegung wichtiger, ein paar Hundert Leute zu blockieren, als unseren eigenen Lösungsansatz und unsere eigene Perspektive für die Krise zu entwickeln? Das ist eine Frage, die es zu beantworten gilt, aber nehmen wir zum Beispiel Querdenken. Wir glauben, dass es größere Probleme im Zusammenhang mit dem Coronavirus gibt als diese relativ marginale Bewegung, auch wenn der deutsche Staat versucht, sie als die größte Bedrohung für unsere Freiheiten darzustellen.

Lösungen/Schlussfolgerungen?

Wir sind uns ziemlich sicher, dass jeder gerne eine einfache Lösung für die derzeitige Situation hätte. Mach einfach A und du bekommst B, und wir werden alle in einer besseren Welt leben. Es gibt jedoch keine einfache Formel für komplizierte Probleme. Und deshalb sollten die Lösungen nicht an die Politik oder die Wirtschaft delegiert werden. Der Umgang mit COVID ist von öffentlichem Interesse und sollte unserer Meinung nach von der Öffentlichkeit angegangen werden. Wir glauben nicht, dass der Staat unsere Gesundheit oder die Gesundheit der Menschen um uns herum schützt, wenn uns die Organisation von Kundgebungen, Demonstrationen und anderen öffentlichen politischen Veranstaltungen untersagt wird. Wir glauben nicht, dass der Schutz des geistigen Eigentums im Interesse der Allgemeinheit oder überhaupt im Interesse der Menschheit liegt. Nicht nur das, wir glauben auch nicht, dass es eine einzige Pille gibt, die man nehmen kann und alles wird gut. Wir glauben nicht, dass der Markt, der Kapitalismus und der Staat in der Lage sind, mit den aktuellen Problemen umzugehen, da sie alle korrumpiert sind und wenig mit der realen Welt zu tun haben.

Wir glauben, dass wir als politische Aktivist:innen, Agitator:innen, Bildner:innen, Organisator:innen die Risiken der aktuellen öffentlichen Organisation abwägen und entscheiden sollten, wie viel Freiheit wir im Namen der Gesundheit opfern sollten. Ebenso sind wir der Meinung, dass es im Moment keinen sicheren Raum vor COVID gibt, da wir auch außerhalb unserer politischen Gruppen noch arbeiten/studieren und auch dort Gefahr laufen, krank zu werden. Isolation wird nicht funktionieren, solange der Kapitalismus nicht endet, also sollten wir die soziale Isolation in der politischen Organisierung aufgeben und uns nicht länger darüber hinwegtäuschen, wie gut die derzeitigen Versuche zur Bekämpfung des Virus sind.

Wir sollten uns nicht scheuen, in unseren Gemeinschaften über das Virus und unsere Reaktion darauf zu sprechen. Wir sollten auch keine Angst vor Menschen haben, die möglicherweise falsche Informationen haben. Sie sind nicht unsere Feinde, es sei denn, sie sind in einem zwielichtigen Kollektiv organisiert oder Teil der rechtsextremen Bestrebungen, die Krise zu instrumentalisieren. Überzeugt die Menschen davon, sich dem Kampf gegen Patente anzuschließen, genauso wie ihr die Menschen für den Klimawandel oder für Fragen der sozialen Gerechtigkeit aufrüttelt.

Wir sollten zum Kampf zurückkehren und uns der Frage des Coronavirus widmen. Was im Moment passiert, ist hart und kompliziert, aber es ist nur ein Bruchteil der Probleme, denen die Menschheit in diesem Jahrhundert gegenüberstehen wird. Wir müssen in der Lage sein, auf diese Probleme zu reagieren und unsere politischen Theorien nicht auf der Grundlage von Angst und staatlichen Argumenten zu entwickeln, sondern auf der Grundlage dessen, was wirklich geschieht. Schließlich geht es im Moment um unser Überleben und um unsere Freiheit.

Für eine Welt ohne Coronavirus, Kapitalismus und Staat

Anarchist Black Cross Dresden

