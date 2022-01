[RMK] Stadtbekannten AfDler zu Hause besucht

In der vergangenen Nacht haben wir einem AfDler in der Friedensstraße 31 in Schorndorf einen Besuch abgestattet. Dabei haben wir in unmittelbarer Nähe zu dessen Wohnung mit Parolen auf diesen aufmerksam gemacht und ihm klar gemacht, dass er hier unerwünscht ist. Außerdem haben wir in Sichtweite einen besprühten Wahlkampfbanner der AfD aufgehangen.