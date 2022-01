[S] Solidarität & Weitermachen - Aufruf zur Prozessbegleitung für Chris

Die polizeilichen Führungszeugnisse derjenigen, die eine langjährige politische Praxis haben, sind daher gefüllt mit Verstößen gegen das Versammlungsgesetz, Landfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. So auch bei Chris, der als aktiver Kommunist immer wieder ins Fadenkreuz der Strafverfolgungsbehörden geraten ist. Das Ziel dieser Repression, einzuschüchtern und so das politische Engagement zu brechen, lief bislang ins Leere. Was Arbeitsstunden, Geldstrafen und Bewährung nicht bewirkt haben, soll nun der Knast richten.

Erschwerend kommen zu dem am 26. Januar angeklagten Verfahren zwei Weitere. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart möchte zusätzlich eine Verurteilung für die Teilnahme an einer antifaschistischen Demonstration zum rassistischen Terroranschlag in Hanau und an einer Auseinandersetzung mit Nazis der „Identitären Bewegung“ am Rande einer Querdenkenkundgebung im Mai 2020 erwirken.

Zusammenhalt und Organisierung

Mit der Inhaftierung mehrerer Linker – alleine in Stuttgart saßen bzw. sitzen mit Findus, Dy und Jo drei Genossen in den vergangenen Monaten im Gefängnis – wird momentan der Druck auf die antagonistische und revolutionäre Linke deutlich erhöht. Da das Aufgeben politischer Positionen und einer selbstbestimmten politischen Praxis keine Option ist, müssen wir einen Umgang mit staatlichen Repression finden. Zusammenhalt und ein organisierter Umgang mit den Angriffen hilft im Umgang mit den erwartbaren Strafen. So wird der Knast nicht zum Ende der Fahnenstange sondern lediglich zu einem anderen Terrain im Kampf für eine bessere Perspektive, für eine solidarische Welt. Denn Gefängnisse liegen nicht auf einem anderen Planeten, sondern sind ein Ort gesellschaftlicher Auseinandersetzung an dem dieselben Konfliktlinien zu Tage treten.

Bei der Verhandlung am 26. Januar vor dem Landgericht muss damit gerechnet werden, dass trotz dünner Beweise und kleinlicher Vorwürfe das hohe Strafmaß aus erster Instanz bestätigt wird. Rund um das Verfahren wird es daher eine solidarische Prozessbegleitung geben.

Freiheit für Chris, Freiheit für alle politischen Gefangenen!

weitermachen.info