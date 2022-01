Bremerhaven: „Impfgegner*innen“, Rechtsextreme, Verschwörungsgläubige

Bei der Veranstaltung der „Corona Rebellen“ am 1.12.2021 in der Lessingstraße (Bremerhavener Rotlichtviertel), wurden u.a. Holocaustrelativierende und NS verharmlosende Plakate mit „Impfen macht frei“ in den Fenstern aufgehängt. Die medienmanufaktur.eu ( Inh. Michael Muntau,Lange Straße 27,27580 Bremerhaven) rühmt sich bei Telegram, Plakate für die Veranstaltung erstellt zu haben, und bietet an Flyer zu erstellen.(siehe Foto)

https://recherche-nord.com/gallery/2021.12.01.html

Schon beim zweiten „Spaziergang“ am 10.12. kam zu Angriffen auf Gegendemonstrant*innen, unter anderem wurde eine Flasche auf den Kopf geschlagen. Auch hier konnten die „Impfgegner*innen“ ihr Ziel, den Weihnachtsmarkt, erreichen.

Neben einigen nächtlichen „Kreidemalaktionen“ auf Schulgeländen und das kleben von selbstgemachten Aufklebern mit verschiedenen Verschwörungsideologischen Theorien (u.a. vom Great Reset), wurden Ende November Hakenkreuze und „Impfen macht frei“ an Kitas und andere Einrichtungen gesprüht. https://www.nord24.de/bremerhaven/impfgegner-verbreiten-unsaegliche-parolen-in-stadt-und-land-70794.html

Cuxhavener Querdenker*innen scheinen maßgeblich involviert zu sein.

Am 27.12., während zwei „Spaziergänge“ stattfanden, kam es zu einem versuchten Brandanschlag auf das Gesundheitsamt Bremerhaven. https://www.nord24.de/bremerhaven/brandsaetze-zerschlagen-am-gesundheitsamt-71600.html

Diese „Spaziergänge“ wurden von zwei sonst erfolglosen bekannten Rechten angeleiert. In Leherheide von Kevin Schäfer, AfD, Telegram Gruppe „Frieden und Freiheit Bremerhaven“. Bezeichnender Weise wurde vor dem Abmarsch die „Nationalhymne“ abgespielt.

Zeitgleich um 18 Uhr sollte ein „Spaziergang“ ab HBF Bremerhaven stattfinden. Diese unangemeldete Veranstaltung wurde von Jana Pape initiiert, von den Cops aufgelöst und die Teilnehmer*innen versuchten mindestens 2,5 Stunden lang bis zum Weihnachtsmarkt durchzudringen.

Jana Pape, Scharnhorststr. 19, Bremerhaven, bei „Deutsche Mitte“, hat erfolglos versucht „Fridays gegen Altersarmut“ in Bremerhaven zu etablieren. Telegram Gruppe „ Freie Bremerhavener“, die aufgelöst wurde, da sie am 27.12. von den Cops eingekesselt wurde. Neue Gruppe „Bremerhaven vernetzt sich“.

Alexander von Malek (Alex Deichgraf) und Mirco Ohmann (Günter Stramm), beide von die Rechte Bremerhaven, versuchen eher erfolglos in den Telegram Gruppen zu agieren. Bei dem unangemeldeten „Spaziergang“ am 30.12. hat von Malek kurzzeitig eine der Gruppen angeführt.

Die größte Telegram Gruppe ist die „Freiheitsboten Bremerhaven“ in der auch Thomas Jürgewitz, AfD, Mitglied ist. Allerdings werden häufiger neue Gruppen erstellt und alte abgeschaltet.

Wie in anderen Städten auch "spazieren" Bürger*innen, Verschwörungsgläubige und Rechtsextreme zusammen Hand in Hand.

Foto 1: Corona Rebellen/ Lessingstr

Foto 2: Chat Kevin Schäfer, AfD / Medienmanufaktur.eu

Foto 3: Bremerhaven Geestemünde

Foto 4: Kevin Schäfer, AfD

Foto 5: Jana Pape und Mann

Foto 6: Alexander von Malek, die Rechte, Chat