[S] Spontandemonstration und Feuerwerk am Knast – für ein revolutionäres Silvester 2021

Am Abend des 29.12. versammelten sich knapp 100 Personen in Stammheim, um mit einer Spontandemonstration zum Knast zu ziehen und die Gefangenen dort zu grüßen. In einer Megaphondurchsage wurden neben den sozialen Gefangenen explizit Dy, Veysel und die politischen Gefangenen der kurdischen Bewegung, die momentan in Stammheim sitzen, gegrüßt.

Mit viel Feuerwerk und einer kleinen Pyroshow gab es einen sicht- und hörbaren Gruß an alle Gefangenen, mit dem wir etwas Abwechslung in den sonst so tristen Alltag, der sich während Corona für die Gefangenen nochmals verschärft hat, zu bringen. Im Anschluss zog der Demonstrationszug am Oberlandesgericht (OLG) vorbei und löste sich anschließend auf. Dabei wurde das OLG erneut eingefärbt, nachdem dieses bereits am Silvesterspaziergang 2018/2019 Farbe abbekommen hat. Die heraneilenden Bullen waren zu spät und es kam zu keinen Kontrollen.