Mitglieder der IB Schwaben & co am 19.12. in Nürnberg

Ein Recherchekollektiv aus Ulm hat einen Blick darauf geworfen wer sich beteiligt hat,. Eine Darstellung aller Personen die in Nürnberg waren findet sich hier:

https://rechteumtriebeulm.blackblogs.org/2021/12/22/ulm-pf-nbg-ibs-mitglieder/

Falls Blackblogs mal nicht erreichbar sein sollte, ist die Seite ab jetzt auch über die Wayback Machine erreichbar:

https://web.archive.org/web/20211223171837/https://rechteumtriebeulm.blackblogs.org/2021/12/22/ulm-pf-nbg-ibs-mitglieder/

Einige Fotos des IB-Blocks (auch unvermummt) sind in diesem Flickr Album zu finden:

https://www.flickr.com/photos/124471633@N05/albums/72177720295385316

Insgesamt scheint es so, als wären sich einige der Nachwuchs Leute nicht so sicher ob sie jetzt vermummt und anonym sein wollen oder nicht.

Auffällig ist, dass viele ehemals aktive IB Mitglieder aus dem Süden, die in den letzten Jahren geoutet worden sind (z.B. Bodensee, Augsburg, Ulm), nicht am Start waren in Nürnberg.

Vielleicht dient das ja als Motivation.

- call out your local facists -