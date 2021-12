Solidaritat mit Charis M.

Am 13. Oktober 2021 entführte der griechische Staat mit Hilfe der Polizei, insbesondere der Abteilung für Eigentumsdelikte, den Genossen Charis Mantzouridis vor seinem Haus, in dem er mit seiner Lebenspartnerin und ihrem Kind lebt. Der Modus Operandi ist üblich und wurde in den letzten Jahren häufig angewandt: Die Polizisten umzingelten ihn unter dem Vorwand, ihn ins Polizeipräsidium von Athen zu bringen, weil er laut einem „anonymen“ (sic) Telefonanruf eine Woche zuvor des Raubes verdächtigt wurde. Sie legten ihm Handschellen an, schlugen und würgten ihn vor den Augen der fassungslosen Anwohner. Wir wissen bereits, wie Polizisten sind; aber wir analysieren und zählen ihre Brutalitäten auf, damit niemand vergisst, mit wem wir es zu tun haben und wozu sie fähig sind. Für die staatlichen Kräfte ist es nur ein weiterer Mittwoch, wenn sie eine Person mit unverhältnismäßiger Gewalt vor den Augen ihres minderjährigen Kindes niedertrampeln; es ist nur ein Mittwoch, wenn sie einer Person, der nichts vorgeworfen wird, Handschellen anlegen und erklären, dass sie sie nur festnehmen wollen; es ist nur ein Mittwoch, wenn sie eine Person verleumden und verbreiten, dass sie ein minderjähriges Mädchen belästigt hat; es war nur ein Mittwoch.

Von diesem Moment an gingen die Verfahren schnell voran, was beweist, dass der Fall im Voraus manipuliert wurde und dass die Polizei ein Komplott organisiert hat, um Schuldige zu fabrizieren. In den letzten Monaten hat die griechische Polizei versucht, all jenen den Todesstoß zu versetzen, die sich gegen die weit verbreitete soziale Erstarrung wehren. In den Jahren der Pandemie gab es viele Fälle und unzählige Male, in denen der Staat den radikaleren Teil der Gesellschaft angegriffen hat. Wir sind nun Zeugen einer wesentlichen Verbesserung dieser Strategie, da sie über die rohe Repression auf der Straße gegen massive Manifestationen hinausgeht und strafrechtliche Repression einsetzt, um so viele Militante wie möglich physisch zu eliminieren. Die DNA ist seit mehreren Jahren die konstante und „unfehlbare“ Waffe der staatlichen Repression. In letzter Zeit häufen sich die Fälle von Verfolgungen, die nur auf DNA-Beweisen beruhen.

Wir sollten erklären, was ein DNA-Beweis ist und wie er von den Polizeibehörden und ihren Labors erstellt wird. Fast alle Verfolgungen, bei denen es um DNA geht, beruhen auf Mischungen von biologischem Material, das sich auf beweglichen Gegenständen befindet. Die DNA allein ist kein Beweis (nicht einmal in den USA, wo jahrzehntelang Analysen von DNA-Mischungen durchgeführt wurden, bevor sie als unzuverlässig verworfen wurden); der Grund dafür, dass sie niemals ein zuverlässiger Beweis sein kann, ist, dass selbst wenn eine Probe vollständig mit einer Person identifiziert werden kann, die Übertragung dieser Probe wissenschaftlich als dramatisch einfach erwiesen ist. Daher ist es klar, dass das Vorhandensein von DNA an einem Ort nicht bedeutet, dass die Person dort anwesend ist. Außerdem handelt es sich bei den Beweisen in Fällen, in denen Militante (oder andere) verfolgt werden, hauptsächlich um Mischungen von DNA von zwei oder mehr Personen, was im Grunde genommen unzählige mögliche Kombinationen bedeutet, aus denen sich leicht mehrere DNA-Typen ergeben können. Dies ist auch der Fall unserer Genossin Charis, die für einen Raubüberfall angeklagt wurde, der 2018 im Stadtteil Zografou (Athen) stattfand, und zwar nur aufgrund einer DNA-Mischung, die auf einem Clip in der Nähe des Raubortes gefunden wurde. Die Polizei ist sich bewusst, wie fragwürdig und unzuverlässig DNA als einziger Beweis ist. Deshalb spielten sie die „Terroristen“-Karte aus, um die Untersuchungshaft unserer Genossin zu erreichen. Alle Mainstream-Medien verbreiteten die Version der Behörden, die ihn als gefährlichen anarchistischen Terroristen darstellten, während die Polizei eine weitere DNA-Mischung in seinen Schriftsatz aufnahm, die wiederum an einem beweglichen Gegenstand (Handschuh) gefunden wurde, der zwei Blocks von dem Ort entfernt gefunden wurde, an dem 2009 ein Brandanschlag auf ein Autohaus verübt wurde. Der Rückgriff auf einen archivierten Fall, der 12 Jahre zurückliegt, ist nicht überraschend. Das Ungewöhnliche an diesem Fall ist, dass er in den Schriftsatz aufgenommen wurde, da er nicht als Beweismittel für weitere Anklagepunkte (z. B. Brandstiftung) herangezogen werden kann; er wurde nur aufgenommen, um einen Eindruck zu vermitteln. Obwohl im Haus des Kameraden keine erschwerenden Beweise gefunden wurden, obwohl er täglich arbeitete, um den Bedarf der Familie zu decken, obwohl er Vater eines minderjährigen Kindes ist und keine Vorstrafen hat, wurde er in Untersuchungshaft genommen.

Infolge dieser Situation – er wurde von seinem Haus ins Gefängnis von Korydallos verlegt – erlitt er einen psychischen Zusammenbruch. Der erste Vorfall ereignete sich, als er in der Wartezelle des Gefängnisses festgehalten wurde; während einer Panikattacke wurde er schwer am Kopf verletzt. Er wurde sofort in das Attiko-Krankenhaus verlegt, wo er entsprechend medizinisch versorgt wurde. Im Krankenhaus verschlechterte sich sein psychischer Zustand; seine Verlegung in das psychiatrische Krankenhaus Dafni, wo er bis heute untergebracht ist, wurde als notwendig erachtet, um seine körperliche Unversehrtheit zu bewahren. Im Dafni-Krankenhaus zeigte er nach der Behandlung mit Medikamenten Anzeichen einer Besserung, so dass seine Rückverlegung nach Korydallos beschlossen wurde. Dies war jedoch ein zusätzlicher Stressfaktor, der zu einer weiteren schweren Krise führte, die sein Leben und seine Unversehrtheit gefährdete. Der Grund, warum wir all dies erwähnen, ist nicht, die Situation der psychischen Gesundheit des Kameraden im Detail zu analysieren, sondern um ein andauerndes Staatsverbrechen an Körper und Geist von Charis aufzuzeigen. Der von der Polizei ausgeübte erdrückende Druck und seine Inhaftierung ohne Beweise lösten einen Ausbruch aus, der die psychische Gesundheit unseres Genossen verstärkt hat und weiterhin beeinträchtigt.

Für uns sind psychische Probleme kein Tabu und kein Grund, Menschen zu stigmatisieren, wie es die kapitalistische Gesellschaft verlangt. Wir wissen, dass jeder Einzelne von uns einem ständigen Zermürbungskrieg ausgesetzt ist, nur weil er in diesem gefräßigen System lebt. Dies gilt umso mehr, wenn jemand ins Visier der Behörden gerät und direkt Opfer von Gewalt und Unterdrückung wird. Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass die Hauptverantwortung beim Staatsapparat, d.h. dem kapitalistischen System im Allgemeinen, und seinen Institutionen, den Polizisten, den Richtern und anderen Machthabern liegt.

Wir fordern die unverzügliche Freilassung unseres Genossen, um der ständigen Folter, der er ausgesetzt ist, ein Ende zu setzen. Jeder Tag, an dem unser Genosse im Dafni Krankenhaus bewacht wird, ist ein weiterer Tag der Brutalität.

Genossen und Freunde von Charis

About the case of Charis Mantzouridis

On October 13, 2021, the Greek state, with the help of the police, especially the Property Crimes Department, kidnapped comrade Charis Mantzouridis in front of his house where he lives with his life partner and their child. The modus operandi is common and has been used frequently in recent years: The policemen surrounded him under the pretext of taking him to the Athens police headquarters because he was suspected of robbery according to an „anonymous“ (sic) phone call a week earlier. They handcuffed him, beat and choked him in front of the stunned residents. We already know what police officers are like; but we analyze and enumerate their brutalities so that no one forgets who we are dealing with and what they are capable of. For the state forces, it is just another Wednesday when they trample a person with disproportionate force in front of her underage child; it is just a Wednesday when they handcuff a person who is not accused of anything and explain that they just want to arrest her; it is just a Wednesday when they slander a person and spread that she molested an underage girl; it was just a Wednesday.

From that moment on, the proceedings moved quickly, proving that the case was manipulated in advance and that the police organized a plot to fabricate guilty people. In recent months, the Greek police have tried to deal a death blow to all those who oppose the widespread social numbness. During the years of the pandemic, there were many cases and countless times when the state attacked the more radical part of society. We are now witnessing a significant improvement in this strategy, as it goes beyond crude repression in the streets against massive manifestations and uses criminal repression to physically eliminate as many militants as possible. DNA has been the constant and „infallible“ weapon of state repression for several years. Recently, cases of prosecutions based only on DNA evidence have been accumulating.

We should explain what DNA evidence is and how it is created by police authorities and their laboratories. Almost all prosecutions involving DNA are based on mixtures of biological material found on moving objects. DNA alone is not evidence (not even in the U.S., where analyses of DNA mixtures were conducted for decades before being discarded as unreliable); the reason it can never be reliable evidence is that even if a sample can be fully identified with a person, transferring that sample has been scientifically proven to be dramatically easy. Therefore, it is clear that the presence of DNA in a place does not mean that the person is present there. Moreover, evidence in cases involving militants (or others) is mainly mixtures of DNA from two or more people, which basically means myriad possible combinations that can easily result in multiple types of DNA. This is also the case of our comrade Charis, who was charged for a robbery that took place in 2018 in the Zografou neighborhood (Athens), based only on a DNA mixture found on a clip near the robbery scene. The police are aware of how questionable and unreliable DNA is as the only evidence. That’s why they played the „terrorist“ card to get our comrade remanded in custody. All the mainstream media spread the authorities‘ version of the story, portraying him as a dangerous anarchist terrorist, while the police included another DNA mixture in his brief, which in turn was found on a movable object (glove) found two blocks from the site of an arson attack on a car dealership in 2009. The use of an archived case that dates back 12 years is not surprising. What is unusual about this case is that it was included in the pleading because it cannot be used as evidence for other charges (e.g., arson); it was included only to give an impression. Despite the fact that no aggravating evidence was found in the comrade’s house, despite the fact that he worked daily to meet the family’s needs, despite the fact that he is the father of a minor child and has no criminal record, he was remanded in custody.

As a result of this situation – he was transferred from his home to the Korydallos prison – he suffered a psychological breakdown. The first incident occurred when he was detained in the waiting cell of the prison; during a panic attack he was seriously injured in the head. He was immediately transferred to Attiko Hospital, where he received appropriate medical care. At the hospital, his mental condition deteriorated; his transfer to Dafni Psychiatric Hospital, where he remains today, was deemed necessary to preserve his physical integrity. At Dafni Hospital, he showed signs of improvement after being treated with medication, so it was decided to transfer him back to Korydallos. However, this was an additional stress factor that led to another severe crisis that endangered his life and integrity. The reason why we mention all this is not to analyze in detail the situation of the comrade’s mental health, but to show an ongoing state crime against Charis‘ body and mind. The oppressive pressure exerted by the police and his detention without evidence triggered an outburst that has reinforced and continues to affect the mental health of our comrade.

For us, mental health problems are not a taboo or a reason to stigmatize people, as capitalist society demands. We know that each and every one of us is subjected to a constant war of attrition simply for living in this voracious system. This is even more true when someone is targeted by the authorities and becomes a direct victim of violence and oppression. We are well aware that the main responsibility lies with the state apparatus, i.e. the capitalist system in general, and its institutions, the police officers, the judges and other people in power.

We demand the immediate release of our comrade to put an end to the constant torture to which he is subjected. Every day that our comrade is guarded in Dafni Hospital is another day of brutality.

Comrades and friends of Charis